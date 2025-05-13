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Трамп в Эр-Рияде. Президент США начал ближневосточное турне

Трамп прилетел в Эр-Рияд.
Трамп прилетел в Эр-Рияд. Авторское право Alex Brandon/ AP.
Авторское право Alex Brandon/ AP.
By Euronews
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Президент США отправился в свою первую официальную зарубежную поездку в Саудовскую Аравию. Впереди - визиты в Катар, ОАЭ и, возможно, в Турцию.

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В Саудовской Аравии Дональд Трамп начал свой первый официальный зарубежный визит с предписания масштабного соглашения о намерениях. Буквально через несколько часов после того, как самолет Трампа сел в Эр-Рияде, стало известно, что американский президент и принимающий его наследный принц Мохаммед бин Салман наметили план закупки королевством американского оружия на 100 миллиардов долларов.

В программе визита американского президента, помимо переговоров с руководством страны - участие в инвестиционном форуме, объединяющем крупнейших бизнесменов планеты, включая соратника Трампа Илона Маска.

В среду, как ожидается, Трамп посетит Катар, а в четверг - Объединённые Арабские Эмираты. Ранее раньше глава Белого дома допустил, что может отклониться от маршрута и заехать в Турцию в том случае, если там состоятся прямые переговоры президентов Украины и России.

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