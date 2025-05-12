NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Зеленский хотел бы видеть Трампа на встрече с Путиным в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский, 10 мая 2025 года
Президент Украины Владимир Зеленский, 10 мая 2025 года Авторское право AP
Авторское право AP
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею президента США о прямых переговорах с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая и надеется, что Дональд Трамп тоже приедет.

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает идею Дональда Трампа о "полном и безоговорочном прекращении огня", которое, как он надеется, продлится "достаточно долго, чтобы обеспечить основу для дипломатии".

Зеленский также подтвердил, что отправится в Турцию, и лично будет ждать там Путина.

Украинский лидер выразил надежду, что Трамп тоже сможет принять участие в переговорах.

"Мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами, на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", - написал Зеленский в телеграм-канале.

"Я надеюсь, что россияне не будут уклоняться от встречи", - добавил он, ожидая официального ответа из Кремля.

Дональд Трамп выступает в Белом доме, 12 мая 2025 года
Дональд Трамп выступает в Белом доме, 12 мая 2025 годаAP Photo

Владимир Путин сам предложил "прямые переговоры" с Украиной в Стамбуле в четверг, но не ответил на приглашение Зеленского.

Трамп сохраняет оптимизм в отношении того, что президенты Украины и России примут участие в переговорах в Стамбуле, и считает, что встреча может дать "хороший результат".

"Я думаю, что мы можем увидеть хороший результат от встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной", - сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник.

"Я думаю, что оба лидера будут там", - сказал он, добавив, что также рассматривает возможность поездки в Турцию. При этом Трамп заметил, что поскольку в его расписании "так много встреч", что он не уверен, что сможет присутствовать.

Во вторник Трамп должен прибыть в Саудовскую Аравию, а оттуда отправится в Катар, после чего завершит свою трехдневную поездку по региону в ОАЭ 15 мая, когда должна состояться встреча Зеленского и Путина.

В понедельник Трамп заявил, что решительно выступает за встречу в Стамбуле, назвав ее критической возможностью остановить войну.

"Встреча в четверг между Россией и Украиной очень важна. Я настаивал на том, чтобы она состоялась. Я думаю, что из нее может выйти что-то хорошее. Мы должны остановить кровопролитие", - сказал он.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украинский активист Сергей Стерненко ранен в результате покушения, подозреваемая задержана

Российские дроны и ракеты атаковали пять областей Украины: в Одессе есть погибшие и раненые

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу в Риме