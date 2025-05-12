Зеленский хотел бы видеть Трампа на встрече с Путиным в Стамбуле

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает идею Дональда Трампа о "полном и безоговорочном прекращении огня", которое, как он надеется, продлится "достаточно долго, чтобы обеспечить основу для дипломатии".

Зеленский также подтвердил, что отправится в Турцию, и лично будет ждать там Путина.

Украинский лидер выразил надежду, что Трамп тоже сможет принять участие в переговорах.

"Мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами, на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", - написал Зеленский в телеграм-канале.

"Я надеюсь, что россияне не будут уклоняться от встречи", - добавил он, ожидая официального ответа из Кремля.

Дональд Трамп выступает в Белом доме, 12 мая 2025 года AP Photo

Владимир Путин сам предложил "прямые переговоры" с Украиной в Стамбуле в четверг, но не ответил на приглашение Зеленского.

Трамп сохраняет оптимизм в отношении того, что президенты Украины и России примут участие в переговорах в Стамбуле, и считает, что встреча может дать "хороший результат".

"Я думаю, что мы можем увидеть хороший результат от встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной", - сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник.

"Я думаю, что оба лидера будут там", - сказал он, добавив, что также рассматривает возможность поездки в Турцию. При этом Трамп заметил, что поскольку в его расписании "так много встреч", что он не уверен, что сможет присутствовать.

Во вторник Трамп должен прибыть в Саудовскую Аравию, а оттуда отправится в Катар, после чего завершит свою трехдневную поездку по региону в ОАЭ 15 мая, когда должна состояться встреча Зеленского и Путина.

В понедельник Трамп заявил, что решительно выступает за встречу в Стамбуле, назвав ее критической возможностью остановить войну.

"Встреча в четверг между Россией и Украиной очень важна. Я настаивал на том, чтобы она состоялась. Я думаю, что из нее может выйти что-то хорошее. Мы должны остановить кровопролитие", - сказал он.