Трамп заявил, что ХАМАС обещает освободить заложника с американским гражданством

By Euronews

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В воскресенье радикальная исламистская группировка ХАМАС заявила, что собирается освободить последнего заложника с американским гражданством Эдана Александра.

Президент США Дональд Трамп вечером воскресенья подтвердил сообщение в своих социальных сетях о том, что ХАМАС согласился освободить Александра, назвав это "шагом, сделанным в духе доброй воли по отношению к Соединенным Штатам".

"Я рад сообщить, что Эдан Александр, американский гражданин, который находился в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье. Я благодарен всем, кто участвовал в подготовке этой грандиозной новости. Это был шаг, сделанный в духе доброй воли Соединенных Штатов и усилий посредников - Катара и Египта - чтобы положить конец этой очень жестокой войне и вернуть ВСЕХ живых заложников и останки их близким. Надеюсь, это первый из тех последних шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта. Я с нетерпением жду этого праздничного дня!", - заявил Дональд Трамп.

Ранее боевики ХАМАС опубликовали видеос двумя измученными и похудевшими израильскими заложниками. Йосефа Хаим Охана и Элькана Бухбут были насильно вывезены в Газу во время кровавого нападения на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года. Израильские СМИ сообщают, что они до последнего момента оставались на территории фестиваля, чтобы спасти как можно больше людей от террористов.

Трамп, чья администрация выражает полную поддержку действиям Израиля, на этой неделе отправится в региональное турне, в ходе которого посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил информацию об возможном освобождении заложников, заявив, что США проинформировали его о намерении группировки освободить Александра "без компенсации или условий".

Он добавил, что этот шаг, как ожидается, приведет к переговорам о перемирии.

Александр, последний живой американский заложник ХАМАС

21-летний израильско-американский солдат Эдан Александр вырос в Нью-Джерси и был похищен с базы во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое привело к войне в секторе Газе.

Его возвращение в США ожидается в течение ближайших 48 часов, сообщает AP со ссылкой на неназванного представителя ХАМАС.

В прошлом году ХАМАС опубликовал видео с Александром в ноябре во время празднования Дня благодарения.

Бабушка Эдана с его портретами, 20 апреля 2025 года Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

По словам его матери Яэль Александр, видео было тяжело смотреть, так как он плакал и умолял о помощи.

Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф часто упоминали имя Александра, которому сейчас 21 год, в последние несколько месяцев, когда начались переговоры под руководством США на фоне отчаяния семей заложников и более 2 миллионов жителей Газы, находящихся в новой израильской блокаде.

"Каждый раз, когда они произносят имя Эдана, кажется, что они не забыли. Они не забыли, что он американец, и они работают над этим", - сказала его мать агентству Ассошиэйтед Пресс в начале этого года.

ХАМАС утверждает, что готов к переговорам

Тем временем Халиль аль-Хайя, лидер группировки ХАМАС в Газе, заявил, что в течение последних нескольких дней боевики поддерживали контакт с администрацией США и готовы к переговорам.

Аль-Хайя утверждает, что ХАМАС готов "немедленно начать интенсивные переговоры", чтобы достичь окончательного соглашения о долгосрочном перемирии, которое включает в себя прекращение войны, обмен палестинскими заключенными и заложниками в Газе и передачу власти в Газе независимому органу технократов.

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По словам высокопоставленных представителей ХАМАС и Египта, непрямые переговоры между ХАМАС и США начались на прошлой неделе. Цель переговоров - добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и прекращения войны в секторе Газе.

Пятьдесят девять заложников все еще находятся в руках боевиков, около трети из них, возможно, живы.

По мнению Форума семей заложников, освобождение Александра "должно ознаменовать начало всеобъемлющего соглашения", которое освободит всех остальных.

Радикальное движение ХАМАС признано в Евросоюзе и США террористической организацией.