Ультиматум о прекращении огня: ЕС подготовит дополнительные санкции против РФ

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Вместе со своими французскими, британскими, польскими и американскими коллегами новый лидер ФРГ Фридрих Мерц выдвинул Кремлю ультиматум: Россия должна согласиться на 30-дневное прекращение огня с понедельника. Если она этого не сделает, будет введены новые санкции, заявил 12 мая пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус.

У России еще есть время до конца дня, но "часы тикают", отметил Корнелиус. В ЕС начинают подготовку дополнительных ограничительных мер.

Корнелиус подтвердил, что их разработка начнется немедленно на уровне политических советников. В то же время в Брюсселе готовится 17-й пакет санкций, и эта работа идет параллельно с переговорами в Стамбуле.

Путин не согласен на перемирие, но хочет переговоров

Главы четырех европейских государств объявили в Киеве, что РФ должна согласиться на прекращение огня без каких-либо условий.

Россия ответила на этот ультиматум, не согласившись на прекращение огня, однако Путин призвал провести 15 мая переговоры в Турции.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что лично будет ждать Путина в Турции. Он выразил надежду, что "на этот раз россияне не будут искать оправданий".

В своем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня с понедельника.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня — полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства", - сказал украинский лидер.

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Он добавил, что Украина "не имеет абсолютно никаких проблем с участием в переговорах, готова к любому формату. Я буду в Турции в этот четверг, 15 мая, и я ожидаю, что Путин также приедет в Турцию. Лично. И я надеюсь, что на этот раз Путин не будет искать оправданий, почему он "не может" приехать".

Китай также приветствовал возможные переговоры в Турции.

"Мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и надеемся, что заинтересованные стороны смогут продолжать стремиться к достижению справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех заинтересованных сторон", - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в Пекине.

Россия продолжает атаковать Украину

Заявление Корнелиуса о дополнительных санкциях в понедельник прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

"Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит для России. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Россия "настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования".

Боевые действия продолжаются

В ВСУ Украины сообщили, что в ночь на 12 мая российская армия использовала 108 беспилотников для атаки объектов на территории Украины.

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По данным украинских военных, к 9:30 утра на востоке, севере, юге и в центре страны было сбито 55 БпЛА, еще 30 - локационно потеряны.

В результате атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.