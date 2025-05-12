NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Курдская группировка РПК объявила о самороспуске и прекращении повстанческого движения в Турции

Курдский протестующий рядом с портретом заключенного в тюрьму лидера курдских партизан Абдуллы Оджалана перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Бейруте, Ливан, 11 октября 2019 г.
Курдский протестующий рядом с портретом заключенного в тюрьму лидера курдских партизан Абдуллы Оджалана перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Бейруте, Ливан, 11 октября 2019 г. Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Рабочая партия Курдистана решила сложить оружие в ответ на призыв своего исторического лидера Абдуллаха Оджалана.

РЕКЛАМА

Курдская военно-политическая организация РПК (Рабочая партия Курдистана), признанная террористической в Турции, США и ЕС, объявила о своём решении расформироваться и разоружиться, что станет шагом к прекращению продолжающегося уже несколько десятилетий конфликта с Анкарой.

Об историческом решении, призванном положить конец четырём десятилетиям вооружённого конфликта, в ходе которого погибли десятки тысяч людей, сообщило прокурдское информагентство Firat.

"12-й съезд РПК принял решение о роспуске организационной структуры РПК и отказе от вооружённой борьбы", - говорится в распространённом пресс-релизе.

Решение было принято по итогам конгресса, проходившего с 5 по 7 мая в т. н. "зонах защиты" в горах Кандиль на севере Ирака, где базируется военное командование РПК и её боевики. Как пишет Firat, это произошло по "призыву лидера Абдуллаха Оджалана".

В феврале этого года 76-летний лидер курдских сепаратистов Абдуллах Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненный срок на острове Имралы, недалеко от Стамбула, призвал своих сторонников официально принять решение о роспуске.

Related

С 1 марта РПК объявила о прекращении огня на односторонней основе, но только на условиях, одним из которых было создание новой правовой базы для мирных переговоров.

Конфликт между властями Турции и РПК привёл к гибели десятков тысяч людей с момента его начала в 1984 году.

Первоначально РПК добивалась создания независимого курдского государства. Позже она изменила свои цели, требуя ограниченной автономии на юго-востоке Турции.

Важные последствия для всего региона

Решение РПК будет иметь далеко идущие политические последствия и последствия для безопасности региона, в том числе в соседнем Ираке, а также в Сирии, где курдские силы выступают в качестве союзников американских войск.

В последние годы конфликт переместился в соседний северный Ирак, где у РПК есть горные базы, а у Турции – десятки аванпостов. Анкара начала там операции против боевиков, включая авиаудары с использованием самолётов и ударных дронов, что, по мнению Багдада, нарушает его суверенитет.

В марте Ирак потребовал полного вывода турецкой армии и боевиков РПК со своей территории в случае заключения мирного соглашения. В свою очередь, курдские бойцы в составе Сирийских демократических сил (SDF) на северо-востоке Сирии заявили, что призыв РПК к разоружению на них не распространяется.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Резервы ЦБ Турции сократились на десятки миллиардов долларов после ареста мэра Стамбула

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал протесты студентов в разных городах Турции

Турция: многотысячные протесты в Стамбуле против ареста Экрема Имамоглу