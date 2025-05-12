Курдская группировка РПК объявила о самороспуске и прекращении повстанческого движения в Турции

By Euronews

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Курдская военно-политическая организация РПК (Рабочая партия Курдистана), признанная террористической в Турции, США и ЕС, объявила о своём решении расформироваться и разоружиться, что станет шагом к прекращению продолжающегося уже несколько десятилетий конфликта с Анкарой.

Об историческом решении, призванном положить конец четырём десятилетиям вооружённого конфликта, в ходе которого погибли десятки тысяч людей, сообщило прокурдское информагентство Firat.

"12-й съезд РПК принял решение о роспуске организационной структуры РПК и отказе от вооружённой борьбы", - говорится в распространённом пресс-релизе.

Решение было принято по итогам конгресса, проходившего с 5 по 7 мая в т. н. "зонах защиты" в горах Кандиль на севере Ирака, где базируется военное командование РПК и её боевики. Как пишет Firat, это произошло по "призыву лидера Абдуллаха Оджалана".

В феврале этого года 76-летний лидер курдских сепаратистов Абдуллах Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненный срок на острове Имралы, недалеко от Стамбула, призвал своих сторонников официально принять решение о роспуске.

С 1 марта РПК объявила о прекращении огня на односторонней основе, но только на условиях, одним из которых было создание новой правовой базы для мирных переговоров.

Конфликт между властями Турции и РПК привёл к гибели десятков тысяч людей с момента его начала в 1984 году.

Первоначально РПК добивалась создания независимого курдского государства. Позже она изменила свои цели, требуя ограниченной автономии на юго-востоке Турции.

Важные последствия для всего региона

Решение РПК будет иметь далеко идущие политические последствия и последствия для безопасности региона, в том числе в соседнем Ираке, а также в Сирии, где курдские силы выступают в качестве союзников американских войск.

В последние годы конфликт переместился в соседний северный Ирак, где у РПК есть горные базы, а у Турции – десятки аванпостов. Анкара начала там операции против боевиков, включая авиаудары с использованием самолётов и ударных дронов, что, по мнению Багдада, нарушает его суверенитет.

В марте Ирак потребовал полного вывода турецкой армии и боевиков РПК со своей территории в случае заключения мирного соглашения. В свою очередь, курдские бойцы в составе Сирийских демократических сил (SDF) на северо-востоке Сирии заявили, что призыв РПК к разоружению на них не распространяется.