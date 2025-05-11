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Украина заявляет, что Венгрия приостановила диалог с ней по вопросу прав меньшинств

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в сентябре 2024 года
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в сентябре 2024 года Авторское право Robert Hegedus/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
Авторское право Robert Hegedus/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
By MM/Euronews
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Напряженность в отношениях между двумя странами стала нарастать после того, как 9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о раскрытии сети венгерской военной разведки, действующей в Закарпатье.

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Венгрия неожиданно приостановила переговоры с Украиной о правах национальных меньшинств, об этом сообщило министерство юстиции Украины. Переговоры, запланированные на 12 мая, были отложены венгерской стороной, хотя украинская делегация уже прибыла в Ужгород.

Целью переговоров было рассмотрение 11 рекомендаций Венгрии, направленных на обеспечение прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Напряженность в отношениях между двумя странами стала нарастать после того, как 9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о раскрытии сети венгерской военной разведки, действующей в Закарпатье. Были задержаны двое бывших украинских военнослужащих, подозреваемых в сборе секретной военной информации для Венгрии. По данным СБУ, сеть контролировал офицер венгерской военной разведки.

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В пятницу венгерский Антитеррористический центр провел впечатляющую операцию в центре Будапешта, в ходе которой был арестован гражданин Украины, которому Национальное главное управление по делам иностранцев запретило въезд и пребывание в стране за шпионаж. Видео опубликовала пресс-служба венгерского правительства.

Согласно заявлению венгерского правительства, "мужчина средних лет был депортирован из Венгрии ночью после выяснения ситуации, учитывая, что его деятельность представляла серьезную угрозу суверенитету Венгрии". Ранее этот человек работал под дипломатическим прикрытием, но теперь его официальный статус прекращен". Он уже находится на территории Украины.

Министр иностранных дел Петер Сийярто назвал обвинения СБУ "пропагандой" и отрицал, что получал какую-либо официальную информацию по этому делу.

Будапешт в пятница заявил, что высылает двух украинских дипломатов, Украина ответила зеркальной мерой.

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