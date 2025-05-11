Российские дроны атаковали Украину. Удары про прифронтовым селам

By Euronews

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Воздушные силы ВСУ сообщают, что силы РФ в ночь на 11 мая применили для атак против Украины 108 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Украинские военные заявили, что по состоянию на 9:30 утра сбиты 60 беспилотников на востоке, севере, юге и в центре страны, 41 беспилотник-имитатор "локально потерян без негативных последствий".

В Броварском и Обуховском районах Киевской области пострадал мужчина, повреждены частные дома.

За последние сутки не менее семи мирных жителей получилил ранения в результате российских атак по населенным пунктам в Харьковской и Донецкой областях. Пострадали пожилые люди, разрушены частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Власти Харьковкой области сообщают, что силы РФ применили 13 корректируемых авиационных бомб, 1 беспилотника типа "Ланцет" и 1 fpv-дрон.

В Херсонской области за последние сутки из-за обстрелов российской армии один человек погиб, еще трое получили ранения. Под удары попали жилые кварталы и гражданская инфраструктура, повреждены два частных дома и сотовая вышка.

В воскресенье утром в Запорожской области армия РФ нанесла авиаудар по селу Павловка, пострадала 75-летняя женщина.

"Россияне бьют КАБАми по прифронтовым общинам Запорожской области. Три удара нанесены по селу Павловка. Повреждены жилые дома. Тяжелое ранение получила женщина 75 лет", - заявил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Позднее он сообщил об еще одном ударе по этому населенному пункту, пострадала местная жительница.

ГСЧС Украины сообщает, что за прошедшие сутки спасатели осуществили 153 выезда на ликвидацию последствий российских обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Врио губернатора Курской области РФ Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки украинского дрона по селу Гуево Суджанского района ранения получили две пожилые женщины.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что за прошешие сутки ВСУ применили 102 боеприпаса и 66 беспилотных летательных аппаратов. В заявлении властей сообщается, что ранения получила работница сельхозпредприятия.

Минобороны РФ в воскресенье утром сообщило, что армия РФ "возобновила" боевые действия после "перемирия", объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в одностроннем порядке на время праздновний Дня Победы в России.