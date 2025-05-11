Путин предложил Киеву прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин поздно вечером в субботу заявил, что готов к "прямым переговорам" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

"Мы предлагаем возобновить прямые переговоры с киевскими властями без промедления уже в этот четверг, 15 мая, в Стамбуле", — сказал Путин в редком ночном обращении, подводя итоги международных мероприятий к 80-летию Победы.

Российский лидер предложил возобновить прямые переговоры «без предварительных условий», заявив, что это делается для "устранения первопричин конфликта" и "установления долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу".

Ранее Москва заявляла, что может рассмотреть соглашение о прекращении огня только при определенных условиях, включая полную приостановку западной военной помощи Украине.

В воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что переговоры должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и "реальной ситуации на земле".

Реакция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Путина "хорошим знаком".

"Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться".

Реакция Запада

Президент США Дональд Трамп приветствовал инициативу Владимира Путина о прямых переговорах, отметив, что "это возможно великий день для России и Украины", и анонсировал наступление "большой недели"

Эммануэль Макрон назвал предложение Путина "первым шагом, но этого недостаточно". Французский президент считает, что Россия "ищет выход, но все еще хочет выиграть время".

План Киева по прекращению огня на 12 мая

Предложение Путина о прямых переговорах с Украиной последовало после того, как президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры при поддержке президента США Дональда Трампа потребовали от России согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с 12 мая.

В субботу лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши заявили, что их предложение о прекращении огня, начиная с понедельника, было поддержано президентом США Дональдом Трампом, которого они проинформировали по телефону ранее в тот же день.

В знак солидарности с Украиной четыре европейских лидера при поддержке США пригрозили усилить давление с помощью санкций на президента России Владимира Путина, если их предложение будет отклонено.

Визит четырех лидеров в Киев стал их первой совместной поездкой в ​​Украину и первым официальным визитом Фридриха Мерца в качестве нового канцлера Германии.

День Победы: Россия и Украина обмениваются обвинениями

В прошлом месяце, перед парадом в честь Дня Победы в Москве, Путин в одностороннем порядке объявил о временном перемирии с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

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Несмотря на трехдневное одностороннее прекращение огня Москвой, боевые действия, как сообщается, не прекратились. Киев и Москва обвиняют друг друга.

Россия продолжила свои атаки на украинских мирных жителей и нападения на линию фронта в Украине, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который назвал перемирие "фарсом" в сети X. Но в своем ночном обращении Путин обвинил Украину в эскалации атак на Россию в дни, предшествовавшие его "перемирию" ко Дню Победы, и в многократном нарушении трехдневного прекращения огня, в том числе пяти попыток трансграничных вторжений в Курскую и Белгородскую области. Эти атаки не имели "никакого военного значения", заявил он.