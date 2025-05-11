Польша: тысячи протестующих против иммиграции вышли на улицы Варшавы

By Euronews

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В Варшаве прошла антииммиграционная акция протеста, организованная польскими правоконсерваторами.

Около 10 тысяч демонстрантов выступили миграционной политики Евросоюза и создания в Польше центров интеграции и помощи мигрантам.

В настоящее время Польша принимает около миллиона украинских беженцев, и обвиняет Россию и Беларусь в организации волны иммиграции к ее границам.

Акция прошла в преддверии президентских выборов 18 мая, в котором, как ожидается, иммиграция будет играть ключевую роль.

Протестующие скандировали имя националистического кандидата в президенты Кароля Навроцкого. Он пользуется поддержкой правой оппозиционной партии "Право и справедливость" и уходящего президента Анджея Дуды.

Согласно опросам, Навроцкий занимает второе место в президентской гонке. Фаворитом считается проевропейский мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддерживает "Гражданская коалиция" Дональда Туска.