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Польша: тысячи протестующих против иммиграции вышли на улицы Варшавы

Акция против миграции в Варшаве
Акция против миграции в Варшаве Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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"Марш против иммиграции" был организован движением «Оборона границ» во главе с Робертом Бонкевичем. Протестующие выступают против миграционной политики Брюсселя и давления со стороны Германии

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В Варшаве прошла антииммиграционная акция протеста, организованная польскими правоконсерваторами.

Около 10 тысяч демонстрантов выступили миграционной политики Евросоюза и создания в Польше центров интеграции и помощи мигрантам.

В настоящее время Польша принимает около миллиона украинских беженцев, и обвиняет Россию и Беларусь в организации волны иммиграции к ее границам.

Акция прошла в преддверии президентских выборов 18 мая, в котором, как ожидается, иммиграция будет играть ключевую роль.

Протестующие скандировали имя националистического кандидата в президенты Кароля Навроцкого. Он пользуется поддержкой правой оппозиционной партии "Право и справедливость" и уходящего президента Анджея Дуды.

Согласно опросам, Навроцкий занимает второе место в президентской гонке. Фаворитом считается проевропейский мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддерживает "Гражданская коалиция" Дональда Туска.

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