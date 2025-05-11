Польша: тысячи протестующих против иммиграции вышли на улицы Варшавы

"Марш против иммиграции" был организован движением «Оборона границ» во главе с Робертом Бонкевичем. Протестующие выступают против миграционной политики Брюсселя и давления со стороны Германии
В Варшаве прошла антииммиграционная акция протеста, организованная польскими правоконсерваторами.
Около 10 тысяч демонстрантов выступили миграционной политики Евросоюза и создания в Польше центров интеграции и помощи мигрантам.
В настоящее время Польша принимает около миллиона украинских беженцев, и обвиняет Россию и Беларусь в организации волны иммиграции к ее границам.
Акция прошла в преддверии президентских выборов 18 мая, в котором, как ожидается, иммиграция будет играть ключевую роль.
Протестующие скандировали имя националистического кандидата в президенты Кароля Навроцкого. Он пользуется поддержкой правой оппозиционной партии "Право и справедливость" и уходящего президента Анджея Дуды.
Согласно опросам, Навроцкий занимает второе место в президентской гонке. Фаворитом считается проевропейский мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддерживает "Гражданская коалиция" Дональда Туска.