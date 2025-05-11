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Индия и Пакистан обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Индия и Пакистан обвинябт друг друга в нарушении перемирия
Индия и Пакистан обвинябт друг друга в нарушении перемирия Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Трамп заявил, что "собирается значительно увеличить объемы торговли с обеими этими великими странами". Он также выразил готовность решить проблему Кашмира.

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Индия и Пакистан обвинили друг друга в "нарушениях" соглашения о немедленном прекращении огня всего через несколько часов после того, как о нем было объявлено в субботу после переговоров под руководством США.

По сообщениям местных СМИ, в контролируемом Индией Кашмире прозвучало несколько взрывов.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил: "В течение последних нескольких часов неоднократно нарушались договоренности, достигнутые сегодня вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана".

Позже ВВС Индии объявили об успешном выполнении поставленных перед ними в рамках операции "Синдур" задач. В посте в сети Х военные отметили, что "операции проводились продуманно и скрытно, в соответствии с национальными целями".

В Исламабаде заявили, что Пакистан по-прежнему привержен соглашению, а его силы ответственно и сдержанно относятся к ситуации.

"Мы считаем, что любые вопросы, связанные с беспрепятственным соблюдением режима прекращения огня, должны решаться путем общения на соответствующих уровнях", - заявили в министерстве иностранных дел Пакистана.

Позднее глава Белого дома заявил: "Пока это даже не обсуждалось, я собираюсь значительно увеличить объемы торговли с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы понять, можно ли после "тысячи лет" прийти к решению по Кашмиру".

Сделка, о которой ранее объявил президент США Дональд Трамп, получила одобрение в обеих странах.

Жители Пакистана и Индии вышли на улицы, чтобы отпраздновать ее.

Напряженность между соседними странами значительно возросла на прошлой неделе: они несколько дней обменивались огнем после ракетного удара Индии по Пакистану. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке боевиков, которые напали на туристов в спорном регионе Кашмир в апреле, в результате чего о погибли 26 человек. Пакистан свою причастность отрицает.

7 мая Индия начала операцию "Синдур" по целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где как утверждается, базируются террористы.

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