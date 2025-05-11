Выборы в Албании: Эди Рама идёт на четвёртый срок

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В Албании проходят парламентские выборы, на которых премьер-министр Эди Рама претендует на беспрецедентный четвертый срок пребывания у власти после кампании, в которой доминировали обещания о вступлении в Европейский союз и обвинения в широко распространенном взяточничестве.

Как ожидается, Рама, возглавляющий Социалистическую партию с 2013 года, победит своего давнего соперника, бывшего премьер-министра Сали Беришу от Демократической партии.

Опросы показывают, что Рама имеет преимущество над Беришей, который ослаблен обвинениями в коррупции. Но его партии может понадобиться помощь более мелких партий, чтобы сохранить незначительное четырехместное большинство. При этом лидеру оппозиции удалось объединить вокруг своей Демократической партии 25 менее крупных политических движений, назвав образовавшийся блок "Великим албанским альянсом".

Окончательные результаты ожидаются в понедельник. В общей сложности 3,7 миллиона албанских граждан имеют право избирать 140 членов парламента. При этом впервые в голосовании примет участие албанская диаспора, а это около 250 тысяч дополнительных голосов.

По данным Всемирного банка, показатели Рамы в некоторых областях весьма неплохи. В качестве примера приводят ежегодный экономический рост более чем на 4 % в период 2022-2024 годов, обусловленный торговлей с ЕС и туристическим бумом, опережающим другие балканские страны.

Однако, по словам экспертов, коррупция остается огромной проблемой Албании. Преступные группировки, зарабатывающие миллиарды евро на торговле наркотиками и оружием за рубежом, возвращают их в Албанию для отмывания.