Путин хочет встретиться с Трампом, но хочет ли Трамп?

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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "необходима во многих отношениях", но пока не запланирована. Об этом ,заявил в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Такая встреча, безусловно, находится на слуху, - добавил он. - Но она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях".

Но что включают в себя эти "усилия"?

"Прежде всего, приверженность Кремля прекращению огня в войне против Украины", - считает Курт Волкер, бывший специальный представитель США на переговорах по Украине при Трампе.

В интервью Euronews с Киевского форума по безопасности Волкер сказал, что президент США хотел бы встретиться со своим российским коллегой, но только после прекращения огня в Украине.

"Трамп хочет закончить войну, а затем восстановить отношения с Россией. Он считает, что можно реинтегрировать Россию в мировую экономику, можно заключать с ней деловые сделки, но сначала Путин должен прекратить войну", - пояснил Волкер. - А поскольку Путин этого не делает, перспективы встречи Трампа и Путина становятся все более отдалёнными".

Волкер занимал пост представителя Вашингтона на переговорах по Украине с 2017 по 2019 год, когда Путин и Трамп провели свои последние встречи в Хельсинки, а затем на саммите G20 в Осаке.

Путин пытается сыграть на самолюбии президента Трампа".

По словам Волкера, российский президент "пытается сыграть на самолюбии президента Трампа, говоря: "Хорошо, мы можем сесть как мужчина с мужчиной, мы можем все уладить".

В начале своего второго срока Трамп заявил, что встретится с Путиным "очень быстро" после вступления в должность.

"Я думаю, что президент Трамп в некотором смысле считает себя сильной фигурой, способной сделать это. Но он недоволен тем, что Путин не смог закончить войну. И именно поэтому идея встречи просто не состоится, если только обстоятельства не изменятся", - сказал Волкер.

Волкер сказал Euronews, что в Вашингтоне произошли значительные изменения в отношении готовности Путина прекратить войну против Украины.

"Очевидно, что США и Украина солидарны в призыве к полному прекращению огня на 30 дней. И это ступенька к постоянному прекращению огня. А Путин над этим издевается. Он несерьёзно относится к реальному прекращению боевых действий. И сейчас в Вашингтоне чувствуется, что люди начинают понимать это и, если хотите, называть вещи своими именами, говоря, что Россия требует слишком многого и не соглашается на прекращение огня", - отметил Волкер.

Вместо этого российский президент объявил о трёхдневном "одностороннем прекращении огня", чтобы защитить и обезопасить парад Победы в Москве в пятницу.

"Путин несерьёзно относится к прекращению огня. Он несерьёзно относится к прекращению своих атак. Я думаю, он хочет сделать политический жест, тем более что это совпадает с его военным парадом в Москве", - сказал Волкер, добавив, что будет удивлен, если Путин будет соблюдать даже своё собственное прекращение огня.

Что теперь будет делать Вашингтон?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал на этой неделе, что переговоры о прекращении войны России против Украины сейчас не соответствуют первоначальным ожиданиям Вашингтона.

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"Сейчас русские вудвигают определённый набор требований, требуют определённых уступок для того, чтобы положить конец конфликту. Мы считаем, что они просят слишком многого", - говорит Вэнс.

"Администрация США теперь может ужесточить свою риторику по поводу агрессии России и её нежелания прекратить огонь.- сказал Волкер в интервью Euronews. - Это будет первым шагом, за которым последует повторный акцент на санкциях против России, возможно, включая вторичные санкции против тех, кто помогает России обойти первоначальные санкции в отношении нефти и газа и финансовой индустрии. И самое главное, Вашингтон продолжит поставлять оружие в Украину. Это не будут деньги налогоплательщиков. Эпоха ассигнований, когда деньги налогоплательщиков просто выделялись на финансирование Украины, я думаю, закончилась. Но я мог бы увидеть кредиты для Украины, политику ленд-лиза, как мы делали это для Великобритании во время Второй мировой войны", - добавил он.

Волкер не исключает возможности ареста замороженных российских активов и использования их для оплаты вооружений Украине.

"Канада движется в этом направлении, и я не удивлюсь, если США также сделают это", - заключил он.