Германия: классификация партии АдГ как экстремистской приостановлена

By Euronews

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Общенациональная классификация партии "Альтернатива для Германии" (AfD) как правоэкстремистской вызвала переполох. AfD подала апелляцию на решение, вынесенное Федеральным ведомством по защите конституции в административный суд Кёльна, где находится штаб-квартира партии. Ведомство было вынуждено приостановить действие классификации на время рассмотрения апелляции.

Федеральное ведомство по охране конституции сегодня выступило с так называемым "обещанием о прекращении дела" в рамках упрощённого производства по иску АдГ против её отнесения к "определённо правоэкстремистскому движению",



Федеральное ведомство по охране конституции заявило сегодня в ходе судебного разбирательства - не признавая никаких юридических обязательств - что оно временно приостановит классификацию АдГкак "определённо правоэкстремистского движения" до тех пор, пока суд не вынесет решения по исковому заявлению. Пресс-релиз Административный суд Кёльна

Это означает, что Федеральное ведомство по защите конституции больше не будет публично использовать категорию "определённо правоэкстремистское движение" до окончания судебного разбирательства. Пресс-релиз от 2 мая 2025 года также будет удалён с сайта Федерального ведомства по охране конституции.

Кроме того, это означает, что у ведомства по охране конституции остается меньше возможностей для мониторинга. Для наблюдения оно может использовать лишь ограниченные ресурсы разведки.

"Альтернатива для Германии" пока остается в статусе "подозреваемой в экстремизме". Она утверждает, что причисление ее к экстремистам - политически мотивированная попытка дискредитации и криминализации.

АдГ считает обещание о временном запрете классификации частичным успехом

В заявлении, которое также было опубликовано на сайте Platform X, Алис Вайдель и Тино Крупалла говорят о "частичном успехе".

"Мы защищаемся всеми законными способами от модернизации Федеральным ведомством по защите конституции", - говорят они. Соруководители партии называют отмену классификации "первым важным шагом на пути к фактическому освобождению" и считают себя свободными от обвинений в правом экстремизме.

Когда в 2021 году Федеральное ведомство по защите конституции отнесло AfD к категории подозреваемых, заявление уже было подано, и решение приостановили. Ведомство не имело права относить AfD к категории подозреваемых до тех пор, пока не будет принято решение в порядке упрощённого производства. Это также означало, что средства наблюдения на этот период были недоступны.

В марте 2022 года было принято решение, позволяющее Федеральному ведомству включить AfD в список подозреваемых и вести наблюдение. AfD подала апелляцию на это решение. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Федеральном административном суде. Когда он вынесет своё решение - пока неизвестно.