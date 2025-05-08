NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Германия: классификация партии АдГ как экстремистской приостановлена

Алиса Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии", подала иск в суд против отнесения ее ведомством по защите конституции (Verfassungsschutz) к категории "обеспеченных правых экстремистов".
Алиса Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии", подала иск в суд против отнесения ее ведомством по защите конституции (Verfassungsschutz) к категории "обеспеченных правых экстремистов". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции приостановило производство по делу о признании АдГ "определённо правоэкстремистской" организацией на время рассмотрения поданной партией апелляции.

РЕКЛАМА

Общенациональная классификация партии "Альтернатива для Германии" (AfD) как правоэкстремистской вызвала переполох. AfD подала апелляцию на решение, вынесенное Федеральным ведомством по защите конституции в административный суд Кёльна, где находится штаб-квартира партии. Ведомство было вынуждено приостановить действие классификации на время рассмотрения апелляции.

Федеральное ведомство по охране конституции сегодня выступило с так называемым "обещанием о прекращении дела" в рамках упрощённого производства по иску АдГ против её отнесения к "определённо правоэкстремистскому движению",

Федеральное ведомство по охране конституции заявило сегодня в ходе судебного разбирательства - не признавая никаких юридических обязательств - что оно временно приостановит классификацию АдГкак "определённо правоэкстремистского движения" до тех пор, пока суд не вынесет решения по исковому заявлению.
Пресс-релиз
Административный суд Кёльна

Это означает, что Федеральное ведомство по защите конституции больше не будет публично использовать категорию "определённо правоэкстремистское движение" до окончания судебного разбирательства. Пресс-релиз от 2 мая 2025 года также будет удалён с сайта Федерального ведомства по охране конституции.

Кроме того, это означает, что у ведомства по охране конституции остается меньше возможностей для мониторинга. Для наблюдения оно может использовать лишь ограниченные ресурсы разведки.

"Альтернатива для Германии" пока остается в статусе "подозреваемой в экстремизме". Она утверждает, что причисление ее к экстремистам - политически мотивированная попытка дискредитации и криминализации.

АдГ считает обещание о временном запрете классификации частичным успехом

В заявлении, которое также было опубликовано на сайте Platform X, Алис Вайдель и Тино Крупалла говорят о "частичном успехе".

"Мы защищаемся всеми законными способами от модернизации Федеральным ведомством по защите конституции", - говорят они. Соруководители партии называют отмену классификации "первым важным шагом на пути к фактическому освобождению" и считают себя свободными от обвинений в правом экстремизме.

Когда в 2021 году Федеральное ведомство по защите конституции отнесло AfD к категории подозреваемых, заявление уже было подано, и решение приостановили. Ведомство не имело права относить AfD к категории подозреваемых до тех пор, пока не будет принято решение в порядке упрощённого производства. Это также означало, что средства наблюдения на этот период были недоступны.

В марте 2022 года было принято решение, позволяющее Федеральному ведомству включить AfD в список подозреваемых и вести наблюдение. AfD подала апелляцию на это решение. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Федеральном административном суде. Когда он вынесет своё решение - пока неизвестно.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Резкий рост антисемитизма в годовщину окончания войны

СДПГ представила своих министров в новом коалиционном правительстве ФРГ

Новое правительство ФРГ: СДПГ одобрила коалиционное соглашение