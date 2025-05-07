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Российские БпЛА атаковали Киев, есть погибшие. ВСУ ударили по объектам обороны в Туле и Саранске

Повреждённый в результате российского удара дом в Киеве, рядом – трамвайная остановка, 7 мая 2025 года.
Повреждённый в результате российского удара дом в Киеве, рядом – трамвайная остановка, 7 мая 2025 года. Авторское право AP Photo/Evgeniy Maloletka
Авторское право AP Photo/Evgeniy Maloletka
By Euronews
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Россия ночью ударила по Киеву баллистикой и дронами: двое погибших, ранены дети. ВСУ атаковали оборонные объекты на территории РФ

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Обломки российского беспилотника упали на пятиэтажный дом на западе Киева, что привело к пожару, унёсшему жизни двух человек. Об этом сообщил мэр украинсккой столицы Виталий Кличко.

Мишенями атак БпЛА стали Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Днепровский районы, пострадали жилые многоэтажные дома. В некоторых из них возникли пожары.

Восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали. Трое получили ожоги и были госпитализированы. На месте продолжаются спасательные работы.

В одной из квартир сгорели книги.
В одной из квартир сгорели книги.AP Photo/Alex Babenko

Накануне поздно вечером город Запорожье также подвергся атаке тринадцати российских беспилотников, по данным полиции, которая сообщила о четырёх раненых.

Объекты российского ВПК под огнём ВСУ

В ночь на 7 мая украинские дроны атаковали объекты оборонный промышленности в несколько регионах России: Тульской области, Республике Мордовия, в Калужской области и Подмосковье.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Туле после атаки БпЛА возник пожар в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности, входящих в госкорпорацию "Ростех".

Уточняется, что на этой улице находится АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, боевого стрелкового оружия и продукции гражданского назначения.

Также на этой улице расположено "Научно-производственное объединение СПЛАВ", производящее реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, боеприпасы к ним, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет.  

Также дым после атаки БпЛА видели в Саранске (Мордовия). В городе возникли 2 пожара, один их них в районе Химмаша. По словам местных жителей, снова атаковали завод "Оптико-волоконные системы", там вспыхнул пожар. 

АО "Оптиковолоконные Системы" – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске. Он уже был мишенью в начале апреля.

Позже Astra сообщила, что второе атакованное в Саранске предприятие – это, вероятно, машиностроительное предприятие "Сарансккабель".

В Саранске отменили занятия в школах, ВУЗах и детсадах. Кроме того, власти ввели запрет на публикацию фото, видео и информации о последствиях атак.

По словам Сергея Собянина, ПВО сбили в общей сложности 9 БПЛА, которые летели на Москву, куда скоро начнут слетаться иностранные гости парада Владимира Путина.

Из-за угрозы воздушной атаки власти дважды за ночь закрывали аэропорт "Шереметьево".

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