Российские БпЛА атаковали Киев, есть погибшие. ВСУ ударили по объектам обороны в Туле и Саранске

Россия ночью ударила по Киеву баллистикой и дронами: двое погибших, ранены дети. ВСУ атаковали оборонные объекты на территории РФ
Обломки российского беспилотника упали на пятиэтажный дом на западе Киева, что привело к пожару, унёсшему жизни двух человек. Об этом сообщил мэр украинсккой столицы Виталий Кличко.
Мишенями атак БпЛА стали Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Днепровский районы, пострадали жилые многоэтажные дома. В некоторых из них возникли пожары.
Восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали. Трое получили ожоги и были госпитализированы. На месте продолжаются спасательные работы.
Накануне поздно вечером город Запорожье также подвергся атаке тринадцати российских беспилотников, по данным полиции, которая сообщила о четырёх раненых.
Объекты российского ВПК под огнём ВСУ
В ночь на 7 мая украинские дроны атаковали объекты оборонный промышленности в несколько регионах России: Тульской области, Республике Мордовия, в Калужской области и Подмосковье.
Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Туле после атаки БпЛА возник пожар в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности, входящих в госкорпорацию "Ростех".
Уточняется, что на этой улице находится АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, боевого стрелкового оружия и продукции гражданского назначения.
Также на этой улице расположено "Научно-производственное объединение СПЛАВ", производящее реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, боеприпасы к ним, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет.
Также дым после атаки БпЛА видели в Саранске (Мордовия). В городе возникли 2 пожара, один их них в районе Химмаша. По словам местных жителей, снова атаковали завод "Оптико-волоконные системы", там вспыхнул пожар.
АО "Оптиковолоконные Системы" – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске. Он уже был мишенью в начале апреля.
Позже Astra сообщила, что второе атакованное в Саранске предприятие – это, вероятно, машиностроительное предприятие "Сарансккабель".
В Саранске отменили занятия в школах, ВУЗах и детсадах. Кроме того, власти ввели запрет на публикацию фото, видео и информации о последствиях атак.
По словам Сергея Собянина, ПВО сбили в общей сложности 9 БПЛА, которые летели на Москву, куда скоро начнут слетаться иностранные гости парада Владимира Путина.
Из-за угрозы воздушной атаки власти дважды за ночь закрывали аэропорт "Шереметьево".