Трамп заявил, что йеменские хуситы "капитулировали"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ прекратить почти двухмесячные авиаудары по йеменским хуситам, заявив, что поддерживаемые Ираном повстанцы "не хотят больше воевать" и пообещали прекратить нападения на суда в Красном море.

"Мы собираемся прекратить бомбардировки хуситов, причем немедленно", - сказал Трамп в начале встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Канады Марком Карни.

Трамп заявил, что хуситы "капитулировали, но, что более важно, мы поверим им на слово, что они говорят, что больше не будут взрывать суда. А именно в этом и заключалась цель наших действий".

"Я думаю, это очень позитивно", - добавил Трамп. "Они вывели из строя много судов".

Повстанцы хуситы начали наносить удары по судам в Красном море, которые, по их мнению, были связаны с Израилем, вскоре после начала войны в Газе, в октябре 2023 года, в знак солидарности с палестинцами.

С ноября 2023 года по январь 2025 года хутисты атаковали ракетами и беспилотниками более 100 торговых судов, потопив два и убив четырех моряков.

Это вдвое сократило торговый поток через коридор Красного моря, через который обычно ежегодно проходит товаров на 1 трлн долларов (882 млрд евро).

Отвечая на вопрос о том, как хуситы сообщили о том, что они хотят перестать быть мишенью для США, Трамп не привел никаких подробностей, сказав лишь, что информация поступила из "очень хорошего источника".

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил прекращение воздушной кампании США, и заявил, что переговоры с участием Вашингтона и Маската, а также переговорщиков в Йемене "привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами".

"В будущем ни одна из сторон не будет атаковать другую, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу навигации и беспрепятственное движение международных коммерческих судов", - сказал он.

Хуситы объявили, что их позиция в отношении Газы не изменилась, а "первоначальное понимание" с США не повлияет на их поддержку палестинцев. Их заявления неясно, поддерживают ли хуситы соглашение с США.

Усиленная кампания авиаударов США началась в марте, когда Трамп пообещал применить "непреодолимую смертоносную силу" после того, как повстанцы заявили, что возобновят атаки на израильские суда, проплывающие у берегов Йемена, в ответ на блокаду Израилем сектора Газа.

В то время предупреждение распространялось на Красное море, Аденский залив, Баб-эль-Мандебский пролив и Аравийское море.

Заявление Белого дома прозвучало в тот же день, когда израильские военные нанесли удары по хуситам, утверждая, что они полностью вывели из строя международный аэропорт в столице страны Сане.

Израиль нанес второй удар по целям в Йемене в отместку за ракетный удар, нанесенный хуситами в воскресенье по главному аэропорту Израиля.

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Стоимость операции США

Стоимость американских боеприпасов, использованных против целей повстанцев хуситов в Йемене в ходе ежедневных атак с 15 марта, составила более 750 миллионов долларов (660 миллионов евро), заявил один из американских чиновников.

Администрация Трампа сбросила более 2000 боеприпасов на более чем 1000 целей, по словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, чтобы сообщить подробности об ударах.

Эта сумма - лишь часть общих расходов на операцию. В ней не учтены расходы на эксплуатацию двух авианосцев, сопровождающих их военных кораблей и летные часы самолетов.

Сюда также не входит уничтожение хуситами семи американских беспилотников MQ-9 Reaper стоимостью более 30 миллионов долларов (26 миллионов евро) каждый, а также потеря истребителя F/A-18 и буксира с авианосца USS Harry S. Truman, когда он маневрировал, чтобы избежать ракеты хуситов, и истребитель упал с авианосца.

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Несмотря на то, что Трамп представил сделку как способ вновь открыть Красное море для коммерческого судоходства, не опасаясь нападений, "хуситы не обстреляли ни одного коммерческого судна с декабря", - сказал Грегори Брю, старший аналитик аналитической компании Eurasia Group. "Однако они, скорее всего, продолжат обстреливать Израиль", - отметил Брю.