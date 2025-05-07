Лукашенко "помиловал" более 40 политзаключенных

By Euronews и AP

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Белорусский президент Александр Лукашенко помиловал 42 политзаключенных. Об этом в среду сообщила его пресс-служба, отметив, что среди помилованных по "экстремистским статьям" 18 женщин и 24 мужчины.

"Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом, - отмечается в заявлении. - У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста".

Пресс-служба белорусского президента также утверждает, что "все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном".

Местные СМИ отмечают, что это первое помилование с начала 2025 года. В июле прошлого года Лукашенко впервые помиловал 18 политзаключенных, после этого было еще несколько помилований, последнее из них - в декабре.

Репрессии продолжаются

Однако несмотря на эти шаги жесткое преследование инакомыслящих в Беларуси продолжается. Накануне власти возбудили уголовное дело против 78-летней активистки Нины Багинской, которая стала лицом демократических протестов в стране в 2020 году.

По данным правозащитного центра "Вясна", Багинской было предъявлено обвинение в нарушении законодательства о проведении и организации протестных акций. Женщину обвиняют в том, что она неоднократно ходила по улицам Минска с бело-красно-белым флагом и другими символами оппозиции. Если активистку признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Нина Багинская Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Багинская стала одной из самых узнаваемых фигур белорусского продемократического движения, которое достигло своего пика во время массовых протестов летом 2020 года, после того, как Лукашенко был провозглашен президентом на шестой срок подряд. Оппозиция назвала итоги голосования сфальсифицированнами.

Протесты 2020 года вызвали волну полицейского насилия со стороны белорусских силовых структур. Страну с населением 9,5 миллиона человек охватили масштабные политические репрессии.

Более 65 000 человек были арестованы, тысячи были избиты полицией, а независимые СМИ и неправительственные организации были закрыты и объявлены вне закона, что вызвало осуждение и санкции со стороны Запада.

Сейчас, по данным правозащитников, в Беларуси содержится около 1200 политических заключенных, включая лауреата Нобелевской премии мира Алеся Бяляцкого. Не менее шести политзаключенных умерли в тюрьме.