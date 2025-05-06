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Минувшей ночью более десяти регионов России подверглись атаке украинских беспилотников. Согласно сводке Минобороны РФ, средства ПВО поразили 105 БПЛА, треть из них - над Брянской областью.

13 аэропортов ряда городов, включая Самару, Саратов, Нижний Новогород и Казань, были вынуждены приостановить свою работу. Временно прекратили приём и отправку рейсов четыре московских аэропорта - Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Под утро ограничения сняли.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы в Москве были отправлены 34 самолета, а в регионах — три.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над столичным регионом в ночь на вторник были сбиты 19 дронов. Уточняется, что они летели роем на малой высоте.

Обломками БПЛА выбило стёкла в магазинах в жилом девятиэтажном доме на Каширском шоссе.

Главы регионов отчитались об отсутствии пострадавших и серьёзных разрушений. Украинская сторона информацию об атаках не комментировала.

Это уже вторая ночь подряд, когда дроны ВСУ атакуют столичный регион. 5 мая Минобороны РФ сообщало о поражении нескольких украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы. Аэропорт "Домодедово" на несколько часов прекращал работу.

Эвакуация из Глушково Курской области

В приграничном посёлке Глушково в Курской области объявлена эвакуация жителей из-за участившихся атак ВСУ.

"За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры. В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области", - сообщил глава Глушковского района Павел Золотарёв.

Глава самого посёлка Василий Худяков также проинформировал об эвакуации в соцсетях. Но позже опубликовал пост с извинениями "за посеянную панику", заявив о том, что ситуация в населённом пункте под контролем, а "речи о принудлительной эвакуации не идёт".

Позже Худяков удалил оба поста.

Парад Победы: безопасность под вопросом

Власти Севастополя в аннексированном Россией Крыму объявили о том, что не будут проводить парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне "из соображений безопасности".

"Парада Победы в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны", - цитируют слова назначенного Россией губернатора СМИ.

Приготовления к торжествам в городах России, тем не менее продолжаются. Главные - пройдут в Москве, на Красной площади. Отказаться от участия в них иностранных лидеров призвал ранее украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев не может гарантировать их безопасность.

"Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии никакие давать мы не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и так далее, а потом обвинять нас", - заявил он.

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Также Зеленский назвал объявленное Путиным трёхдневное перемирие "манипуляцией", предложив прекратить огонь на 30 дней.

Накануне власти российской столицы предупредили об ограничении работы интернета до 9 мая из-за подготовки к Параду Победы. На сбои в работы мобильной интернет-сети жаловались в понедельник жители Москвы и Подмосковья.

Ночная атака на Украину

Тем временем, той же ночью ВС РФ атаковали украинские регионы. Взрывы гремели в Одессе. По сообщениям из офиса Генерального прокуратуры, под удар попала гражданская инфраструктура. Погиб 29-летний местный житель. Ещё один человек пострадал. Повреждены частные дома, хозпостройки, учебное заведение, автомобили.

Четыре человека получили ранения и травмы при массированной атаке БПЛА на Харьков. Из-за обломков возник сильный пожар на местном рынке. Зафиксировано попадание на территории гостиничного комплекса. В городе также повреждены жилые дома, здания и машины.