Израиль нанёс удары по Йемену в ответ на нападение хуситов на аэропорт "Бен-Гурион"

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По меньшей мере четверо погибли и ещё 39 человек получили ранения в Йемене в результате израильских ударов, последовавших за атакой хуситов на аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве.

В понедельник три человека были убиты и 35 пострадали на цементном заводе в Баджиле, один человек погиб и четверо получили ранения в порту Ходейды, сообщает принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным ЦАХАЛ, удары, нанесённые примерно 20 истребителями ВВС, были направлены на объекты инфраструктуры хуситов вдоль побережья Красного моря, примерно в 2000 км от Израиля.

По словам израильских военных, порт Ходейды используется хуситами "для переправки иранского оружия, оборудования для военных нужд и других террористических целей", а завод в Баджиле "служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры".

Удары были нанесены через сутки после того, как поддерживаемые Ираном шиитские боевики запустили ракету, поразившую подъездную дорогу к одному из терминалов главного аэропорта Израиля, ранив четырёх человек. Лидеры группировки также объявили о "всесторонней воздушной блокаде" еврейского государства.

Хуситы утверждают, что удары, нанесённые в понедельник, были совместной израильско-американской операцией. Представитель Пентагона заявил, что это не так, а, по информации другого чиновника, которого цитирует The Associated Press, американцы нанесли отдельные удары по столице Сане.

Глава медиа-офиса повстанцев Насруддин Амер пообещал, что хуситы будут усиливать свои атаки и не прекратят наносить удары по судоходным маршрутам и Израилю, пока тот не прекратит наступление в Газе.

Хуситы регулярно обстреливают Израиль с начала войны между Израилем и ХАМАС. Ракеты в основном перехватывались, но некоторые наносили ущерб на местах.

С 15 марта по поручению Дональда Трампа ВС США ведут усиленную кампанию ежедневных авиаударов по позициям йеменских боевиков.