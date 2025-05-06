By Euronews

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В понедельник израильские военные бульдозеры снесли значительную часть палестинской бедуинской деревни на оккупированном Израилем Западном берегу. Об этом сообщил в соцсети Х местный режиссер, журналист и активист Базель Адра.

"Масштаб разрушений не поддаётся описанию", - написал Адра.

По словам главы деревенского совета, разрушены девять домов, снесены пять палаток и пять загонов для животных.

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT), израильская военная организация, которой поручено следить за административными вопросами на оккупированном Западном берегу, объявила о сносе строений, незаконно возведенных в районе, который был классифицирован как "зона обстрела".

Палестинцы утверждают, что получить разрешение Израиля на строительство на Западном берегу практически невозможно.

"Мы хотим умереть на этой земле, эта земля дорога нам, мы ее владельцы", - посетовал один из жителей, чей дом был разрушен.

Снос произошел в Масафер-Ятте, регионе на Западном берегу реки Иордан, где израильские поселенцы расширяют сеть своих "форпостов".

Палестинцы говорят, что поселенцы действуют с молчаливого согласия израильского правительства, которое сносит дома и редко привлекает поселенцев к ответственности за акты насилия против палестинцев.

Мальчик несет ведра с камнями в одном из палестинских поселений в районе Масафер-Ятта AP

С 7 октября израильская армия вместе с поселенцами создала три незаконных форпоста вокруг этой общины и теперь сносит деревню, чтобы создавать все новые и новые израильские незаконные поселения в этом районе", - сказал Адра, сорежиссер фильма "Нет другой земли", получившего премию "Оскар", в котором рассказывается об изгнании палестинцев и насилии израильских поселенцев в этом районе.

Снос совпадает с планами израильских войск снести более 100 домов в двух северных лагерях беженцев, расположенных на Западном берегу.