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Израильские бульдозеры снесли большую часть бедуинской деревни на Западном берегу реки Иордан

Снос домов в деревне на Западном берегу реки Иордан, 5 мая 2025 года.
Снос домов в деревне на Западном берегу реки Иордан, 5 мая 2025 года. Авторское право АР
Авторское право АР
By Euronews
Опубликовано
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Власти Израиля сообщили первого мая, что планируют снос более 100 зданий в лагерях беженцев Тулькарм и Нур-Шамс на Западном берегу, сославшись на "военные цели".

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В понедельник израильские военные бульдозеры снесли значительную часть палестинской бедуинской деревни на оккупированном Израилем Западном берегу. Об этом сообщил в соцсети Х местный режиссер, журналист и активист Базель Адра.

"Масштаб разрушений не поддаётся описанию", - написал Адра.

По словам главы деревенского совета, разрушены девять домов, снесены пять палаток и пять загонов для животных.

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT), израильская военная организация, которой поручено следить за административными вопросами на оккупированном Западном берегу, объявила о сносе строений, незаконно возведенных в районе, который был классифицирован как "зона обстрела".

Палестинцы утверждают, что получить разрешение Израиля на строительство на Западном берегу практически невозможно.

"Мы хотим умереть на этой земле, эта земля дорога нам, мы ее владельцы", - посетовал один из жителей, чей дом был разрушен.

Снос произошел в Масафер-Ятте, регионе на Западном берегу реки Иордан, где израильские поселенцы расширяют сеть своих "форпостов".

Палестинцы говорят, что поселенцы действуют с молчаливого согласия израильского правительства, которое сносит дома и редко привлекает поселенцев к ответственности за акты насилия против палестинцев.

Мальчик несет ведра с камнями в одном из палестинских поселений в районе Масафер-Ятта
Мальчик несет ведра с камнями в одном из палестинских поселений в районе Масафер-ЯттаAP

С 7 октября израильская армия вместе с поселенцами создала три незаконных форпоста вокруг этой общины и теперь сносит деревню, чтобы создавать все новые и новые израильские незаконные поселения в этом районе", - сказал Адра, сорежиссер фильма "Нет другой земли", получившего премию "Оскар", в котором рассказывается об изгнании палестинцев и насилии израильских поселенцев в этом районе.

Снос совпадает с планами израильских войск снести более 100 домов в двух северных лагерях беженцев, расположенных на Западном берегу.

Дополнительные источники • AP

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