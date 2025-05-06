Конфликт Индии и Пакистана: международные усилия по снижению напряжённости

By Euronews

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Министр иностранных дел Ирана провел в понедельник переговоры с руководством Пакистана c целью оказать содействие в урегулировании растущей напряженности в отношениях между Исламабадом и Нью-Дели после нападения в Кашмире, жертвами которого 22 апреля стали 26 человек.

Поездка Аббаса Аракчи в Исламабад - первый визит иностранного чиновника после массового убийства в Пахалгаме. Тегеран предложил помощь в ослаблении напряженности между соседними странами, каждая из которых обладает ядерным оружием.

Аракчи провел отдельные встречи с президентом и премьер-министром Пакистана. По завершении визита в Исламабад Аракчи отправится в Индию.

Напряженность на границе Пакистана и Индии возросла после нападения 22 апреля. AP

Гутерриш призывает к максимальной сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник также призвал обе стороны проявлять сдержанность и принимать решения, которые ставят во главу угла мир и человеческие жизни.

"Не заблуждайтесь: военное решение - это не решение", - сказал Гутерриш.

Сейчас настало время проявить максимальную сдержанность и отступить от края пропасти, сказал глава ООН.

"Организация Объединенных Наций готова поддержать любую инициативу, способствующую деэскалации, дипломатии и возобновлению приверженности миру", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Несколько мировых лидеров также призвали стороны проявлять сдержанность.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что "эскалация не принесет пользы никому".

Обмен обвинениями

Пакистанские военные приведены в состояние повышенной готовности после того, как министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар привел разведданные, указывающие на "неизбежность нападения со стороны Индии".

Глава МИД Исхак Дар подчеркнул в понедельник, что Пакистан "будет проявлять полную сдержанность, но если Индия предпримет какой-либо шаг агрессии, то будет дан достойный ответ".

В ходе переговоров с Аракчи Дар вновь отверг обвинения Нью-Дели в том, что Исламабад причастен к нападению в Кашмире.

Дар также обвинил индийские ВВС в попытке нарушить воздушное пространство Пакистана 29 апреля. По его словам, Пакистан поднял в воздух самолеты и заставил индийских пилотов повернуть назад.

Индия не комментировала эти заявления.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил в соцсети X, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, который "решительно осудил теракт в Пахалгаме", подчеркнув, что "виновные в чудовищном нападении и их сторонники должны быть привлечены к ответственности".

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Конфликт между Индией и Пакистаном из-за Кашмира длится уже несколько десятилетий. Страны дважды вступали в войну из-за спорной территории.