В Махачкале совершено нападение на наряд ДПС: 3 полицейских погибли

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Трое полицейских погибли понедельник в результате нападения на наряд ДПС в Махачкале. Как сообщила пресс-служба МВД Дагестана, нападение было совершено около 14:20 мск.

Инцидент произошел, когда сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль для проверки документов. Но оттуда по ним был открыт огонь. Нападавших было четверо. Двое из них были ликвидированы.

Как сообщают местные СМИ, минимум один из нападавших был вооружён автоматом или карабином. Он был ранен, упал у машины ДПС и стрелял в силовиков. Он был ликвидирован на месте. Позже силовикам удалось ликвидировать второго нападавшего. Двое других смогли скрыться на машине ДПС.

Еще 7 человек, как сообщается, получили ранения. Среди них 17-летняя девушка, уточнили в Минздраве Дагестана. "Медицинские работники спасают пострадавших в перестрелке в городе Махачкале. По предварительным данным, семь человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале", - говорится в сообщении ведомства.

После нападения СК РФ по Дагестану завело уголовное дело по трем статьям УК. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ", - говорится в сообщении ведомства.