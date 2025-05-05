Тела бельгийских туристов найдены на юге Иордании после наводнения

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Поисково-спасательные команды в Иордании обнаружили тела бельгийской матери и её сына в понедельник утром. Накануне женщина и её трое детей пропали без вести в результате внезапного наводнения. Двое других детей из той же семьи были найдены живыми к концу дня в воскресенье.

Вызванное ливневыми дождями внезапное наводнение на юге Иордании также привело к эвакуации сотен туристов из археологической зоны Петры, главной туристической достопримечательности страны.

Мать и дети были частью группы из 18 туристов, которые отправились на экскурсию в Вади аль-Нахиль. Об этом сообщил губернатор района Маан Хасан аль-Джабур государственному телеканалу Аль-Мамлака. 14 туристов, все граждане Чехии, были спасены в воскресенье.

Поисково-спасательная операция была приостановлена около двух часов ночи из-за сложных погодных условий и рельефа местности.

По словам губернатора, тела женщины и её сына были найдены на другой день после возобновления поисков.

В Иордании часто случаются внезапные наводнения, когда сильные сезонные дожди проносят потоки воды по сухим пустынным долинам.

В 2021 году по меньшей мере 3 человека погибли, когда паводковые воды унесли их автомобиль, а в 2018 году более 30 человек погибли в результате наводнения, обрушившегося на Петру и побережье Мёртвого моря в двух отдельных наводнениях.