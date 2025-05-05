NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Тела бельгийских туристов найдены на юге Иордании после наводнения

Спасатели работают в Иордании после ливневого наводнения в Мадабе, 10 ноября 2018 года
Спасатели работают в Иордании после ливневого наводнения в Мадабе, 10 ноября 2018 года Авторское право Mohammad Hannon/AP
Авторское право Mohammad Hannon/AP
By Sertac Aktan и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Воскресное наводнение привело также к эвакуации сотен людей из археологической зоны Петры, главной туристической достопримечательности страны.

РЕКЛАМА

Поисково-спасательные команды в Иордании обнаружили тела бельгийской матери и её сына в понедельник утром. Накануне женщина и её трое детей пропали без вести в результате внезапного наводнения. Двое других детей из той же семьи были найдены живыми к концу дня в воскресенье.

Вызванное ливневыми дождями внезапное наводнение на юге Иордании также привело к эвакуации сотен туристов из археологической зоны Петры, главной туристической достопримечательности страны.

Мать и дети были частью группы из 18 туристов, которые отправились на экскурсию в Вади аль-Нахиль. Об этом сообщил губернатор района Маан Хасан аль-Джабур государственному телеканалу Аль-Мамлака. 14 туристов, все граждане Чехии, были спасены в воскресенье.

Поисково-спасательная операция была приостановлена около двух часов ночи из-за сложных погодных условий и рельефа местности.

По словам губернатора, тела женщины и её сына были найдены на другой день после возобновления поисков.

В Иордании часто случаются внезапные наводнения, когда сильные сезонные дожди проносят потоки воды по сухим пустынным долинам.

Related

В 2021 году по меньшей мере 3 человека погибли, когда паводковые воды унесли их автомобиль, а в 2018 году более 30 человек погибли в результате наводнения, обрушившегося на Петру и побережье Мёртвого моря в двух отдельных наводнениях.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Наводнение в Испании: по меньшей мере один человек погиб

Мощное наводнение на юге Эквадора

Испания предоставит вид на жительство 25 000 мигрантам, пострадавшим от наводнений в Валенсии