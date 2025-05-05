By Euronews и AP

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Антиправительственные протесты вспыхнули в Израиле уже через несколько часов после того, как кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил планы по захвату всей территории Газы.

Сотни людей собрались у здания Кнессета, израильского парламента, требуя заключения соглашения с ХАМАС, чтобы освободить заложников, все еще удерживаемых в Газе.

По словам двух израильских чиновников, кабинет министров Израиля одобрил планы захвата всего сектора Газа и пребывания на палестинской территории в течение неопределенного времени. Этот шаг, если он будет осуществлен, значительно расширит операции Израиля в анклаве и, вероятно, вызовет жесткую международную оппозицию.

"Нет никаких причин продолжать эту войну. Мы делали это последние полтора года и не смогли добиться успеха. Мы не сможем добиться его и сейчас", - сказала Мири Вольф, одна из участниц акции протеста.

Перемещенные палестинцы в палаточном лагере в районе Муваси в Хан-Юнисе, 5 мая 2025 г. AP Photo

"Они (израильское правительство) просто хотят удержать сектор Газа и построить там новое поселение. Они останутся там, солдат будут убивать, а заложники вернутся в черных мешках. Вот что произойдет", - добавила она.

Новый план, который, по словам официальных лиц, призван помочь Израилю достичь своих военных целей - разгромить ХАМАС и освободить заложников, - также призывает сотни тысяч палестинцев переселиться на юг Газы.

Это, скорее всего, будет равносильно их насильственному перемещению и усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис.

С тех пор как в середине марта Израиль прекратил перемирие с группировкой ХАМАС, он начал наносить новые удары по территории Газы, в результате которых погибли сотни людей. ЦАХАЛ захватил обширные районы и теперь контролирует около 50% прибрежного анклава.

Перед окончанием перемирия Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, включая продовольствие, топливо и воду, что вызвало самый серьезный гуманитарный кризис за почти 19 месяцев войны.

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Война началась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на юг Израиля, убив около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями.

Боевики взяли в заложники 251 человека, и в настоящее время удерживают 59, из которых 24, как предполагается, живы.

Последующее израильское наступление привело к гибели 52 400 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.

Израильские военные утверждают, что с начала войны погибло 850 их солдат.