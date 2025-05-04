Пакистан провел испытание баллистической ракеты

By euronews

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Пакистан провел в субботу испытания баллистической ракеты на фоне эскалации напряженности с Индией после смертоносного нападения на туристов на прошлой неделе в Кашмире.

По данным пакистанских военных, дальность полета ракеты класса "земля-земля" составила 450 километров.

Запуск баллистической ракеты Абдали был направлен на обеспечение "оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров, включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и повышенную маневренность", говорится в заявлении военных.

Министр информации Аттаулла Тарар заявил несколькими днями ранее, что у Пакистана есть "достоверные разведданные", свидетельствующие о том, что Индия планирует неминуемую атаку.

В своем заявлении Тарар пообещал дать "очень сильный" ответ, если Пакистан подвергнется нападению со стороны своего соседа, обладающего ядерным оружием.

В пятницу Пакистан обратился к союзникам по Персидскому заливу с просьбой помочь снизить напряженность в отношениях с Индией после нападения 22 апреля в индийском Кашмире, в результате которого погибли 26 человек, в основном индуисты.

Индия обвинила Пакистан в организации нападения, однако Исламабад это заявление отверг.

Спорный регион Кашмир неофициально разделен между Индией и Пакистаном, и обе страны претендуют на него в полном объеме.