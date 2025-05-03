Израиль подтвердил удары по Сирии и планирует расширение операции в Газе

By Euronews

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Армия обороны Израиля подтвердила проведение волны авиаударов по Сирии вечером в пятницу. Как сообщили в ЦАХАЛ, удары истребителей были нанесены по "военным объектам, зенитной артиллерии и инфраструктуре зенитных ракет в Сирии".

Ранее государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило об израильских авиаударах вблизи Дамаска и на западе, в Латакии и Хаме, а также в Дараа на юге. По данным агентства, один мирный житель погиб в Харасте недалеко от Дамаска, четыре человека получили ранения недалеко от Хамы.

По данным общественной телекомпании Kan, Израиль готовит новый список военных и правительственных целей для потенциальных атак в Сирии.

Это произошло на следующий день после атаки Израиля вблизи президентского дворца в Дамаске.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу осудил продолжающиеся атаки Израиля на сирийскую территорию, назвав их "нарушением суверенитета Сирии".

Выступая на пресс-конференции, представитель Гутерриша сказал, что глава ООН с большой озабоченностью следит за напряженностью в некоторых районах Дамаска.

Он осуждает любое насилие в отношении гражданских лиц, включая действия, которые могут привести к разжиганию межконфессиональной напряженности. В этом контексте он также осуждает нарушение Израилем суверенитета Сирии, включая последние авиаудары вблизи президентского дворца в Дамаске. Необходимо, чтобы эти атаки прекратились и чтобы Израиль уважал суверенитет Сирии, ее единство, территориальную целостность и независимость Стефан Дюжаррик пресс-секретарь Генсекретаря ООН

Израильские власти заявляют, что удары по Сирии были предупреждением правительству Дамаска не причинять вреда друзскому меньшинству после недавних столкновений на религиозной почве с силами проправительственного ополчения в пригороде Дамаска Джарамане и в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в ходе боевых действий погибло более 100 человек.

Израиль расширяет операцию в Газе

По сообщениям израильских СМИ, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности, в ходе которого ему был представлен план расширенного наступления в секторе Газа, в рамках которого потребуется существенная мобилизация резервистов.

При этом сообщается, что план этот не окончательный, поскольку Израиль все еще добивается освобождения оставшихся заложников. Аналитики отмечают, что новое наступление маловероятно до поездки Дональда Трампа в регион с 13 по 16 мая (президента США ждут в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, но не в Израиле).

Тем временем Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что в результате израильских атак продолжает гибнуть гражданское население по всей территории Газы.

Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что в результате израильских ударов в пятницу на палестинской территории погибли по меньшей мере 42 человека.

Доставка гумпомощи в Газу

США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о том, как возобновить доставку гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа без ее контроля со стороны ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и один источник в США.

Один из чиновников Госдепартамента сообщил изданию: "Мы понимаем, что этот механизм будет доставлять помощь нуждающимся в ней людям в соответствии с нашими принципами: мы поддерживаем поток гуманитарной помощи, обеспечивая гарантии того, что она не будет перенаправлена, разграблена или использована не по назначению террористическими группами, такими как ХАМАС и Палестинский исламский джихад".

С момента завершения первого этапа соглашения о перемирии 1 марта Израиль заблокировал поступление любой помощи в Газу, утверждая, что ее было достаточно, чтобы прокормить население в 2 миллиона человек в течение длительного периода времени, обвинив ХАМАС в разграблении помощи для своих нужд.