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Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии

Иллюстрационное фото. Владимир Зеленский
Иллюстрационное фото. Владимир Зеленский Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 7 по 9 мая, назвав его "театральной постановкой", и заявил, что оно должно длиться не менее 30 дней.

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Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 7 по 9 мая, назвав его "театральной постановкой". Президент Украины сделал это заявление на пресс-конференции с журналистами. Он, в частности, сказал (цитата по "Интерфакс-Украина"):

"Просто вопрос в том, что они убивают вас до 7, потом 7 делают для себя комфортные два или три дня, а потом 11 числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения".

Зеленский предложил объявить перемирие, как минимум, на 30 дней:

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться".

Глава украинского государства также сказал, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, который приедут на парад в Москве 9 мая (цитата по "Интерфакс-Украина").

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас".

Юг России подвергся массированной атаке ВСУ, сообщают российские власти. Как утверждают в Минобороны РФ, в ночь на субботу силы ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России и аннексированным Крымом. Также, согласно Минобороны РФ, в акватории Черного моря уничтожено 14 украинских безэкипажных катеров, перехвачено восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД».

Самые серьезные последствия атаки в Новороссийске. Губернатор Краснодарского края объявил в городе режим чрезвычайной ситуации. Глава администрации города Андрей Кравченко сообщил о пяти пострадавших, среди которых двое детей. В результате попадания БПЛА повреждены три многоэтажных дома. Как сообщает Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, начался пожар, обошлось без пострадавших.

В городе приостановили движение общественного транспорта.

Кроме Новороссийска, атаке украинских БПЛА подверглись Анапа, Тамань и Славянск-на-Кубани.

Также об отражении атаки беспилотников прошедшей ночью сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Дроны сбили в Новошахтинске, Каменске, а также Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Российская атака БПЛА на Украину

Украина подверглась российской массовой атаке дронов. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего Россия выпустила по территории Украины 183 ударных беспилотника, 77 из них были перехвачены, еще 73 - локально потеряны.

Силы ПВО работали в Киевской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Над Николаевом были сбиты 8 дронов, нацеленных на промышленную инфраструктуру, пострадавших нет, сообщает глава региона Виталий Ким.

Удар по Харькову

Число пострадавших в результате российской атаки беспилотниками на Харьков возросло до 51, среди них двое детей.

Как сообщают местные власти, под ударом были четыре района Харькова, в городе возникли пожары. В результате атаки повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины.

Как заявили в Харьковской областной прокуратуре, во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Как сообщается, такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

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