Греция: женщина подорвалась на самодельном взрывном устройстве в Салониках

Исходя из полученных травм и криминального прошлого погибшей, власти не исключают ее прямую связь с взрывным устройством.
Расследование греческой полиции идет полным ходом после взрыва самодельного взрывного устройства в Салониках, в результате которого погибла 38-летняя женщина.
Инцидент произошел около 05:30 утра в субботу на закрытой парковке жилого дома. На первом этаже расположено отделение Национального банка Греции.
В результате взрыва женщине оторвало конечности, прибывшие на место происшествия спасатели сумели реанимировать пострадавшую и перевезли в больницу "Гиппократ" в Салониках, где она скончалась.
Взрыв нанес серьезный ущерб нескольким витринам и автомобилям.
Жильцы дома рассказали, что взрыв был настолько мощным, что они подумали, что это землетрясение.
Полиция оцепила место взрыва.
Ведется расследование возможной причастности женщины к взрыву. Исходя из характера полученных травм, власти не исключают, что погибшая сама несла самодельное взрывное устройство.
По данным полиции, ранее женщина имела судимость, связанную с наркотиками и проституцией, и в прошлом была замешана по крайней мере в одном ограблении и кражах. Власти также расследуют возможные связи погибшей с крайне левыми группами.
Рассматриваются два основных мотива: политически мотивированный символический акт или попытка кражи с целью ограбления банкомата.