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Греция: женщина подорвалась на самодельном взрывном устройстве в Салониках

Место взрыва
Место взрыва Авторское право Giannis Papanikos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Giannis Papanikos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ, AP
Опубликовано
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Исходя из полученных травм и криминального прошлого погибшей, власти не исключают ее прямую связь с взрывным устройством.

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Расследование греческой полиции идет полным ходом после взрыва самодельного взрывного устройства в Салониках, в результате которого погибла 38-летняя женщина.

Расследование греческих властей продолжается
Расследование греческих властей продолжаетсяGiannis Papanikos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Инцидент произошел около 05:30 утра в субботу на закрытой парковке жилого дома. На первом этаже расположено отделение Национального банка Греции.

В результате взрыва женщине оторвало конечности, прибывшие на место происшествия спасатели сумели реанимировать пострадавшую и перевезли в больницу "Гиппократ" в Салониках, где она скончалась.

Взрыв произошел возле отделения банка в Салониках
Взрыв произошел возле отделения банка в СалоникахGiannis Papanikos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Взрыв нанес серьезный ущерб нескольким витринам и автомобилям.

Жильцы дома рассказали, что взрыв был настолько мощным, что они подумали, что это землетрясение.

Власти не исключают, что взрывное устройство находилось у погибшей в руках
Власти не исключают, что взрывное устройство находилось у погибшей в рукахGiannis Papanikos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Полиция собирает улики на месте взрыва
Полиция собирает улики на месте взрываGiannis Papanikos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Полиция оцепила место взрыва.

Ведется расследование возможной причастности женщины к взрыву. Исходя из характера полученных травм, власти не исключают, что погибшая сама несла самодельное взрывное устройство.

Взрыв нанес серьезный ущерб соседним зданиям и автомобилям
Взрыв нанес серьезный ущерб соседним зданиям и автомобилямGiannis Papanikos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

По данным полиции, ранее женщина имела судимость, связанную с наркотиками и проституцией, и в прошлом была замешана по крайней мере в одном ограблении и кражах. Власти также расследуют возможные связи погибшей с крайне левыми группами.

Рассматриваются два основных мотива: политически мотивированный символический акт или попытка кражи с целью ограбления банкомата.

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