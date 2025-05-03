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Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз переизбран на второй трехлетний срок

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, его партнер Джоди Хейдон и сын Натан реагируют на победу на второй срок после выборов в Сиднее, суббота, 3 мая 2025 года.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, его партнер Джоди Хейдон и сын Натан реагируют на победу на второй срок после выборов в Сиднее, суббота, 3 мая 2025 года. Авторское право Rick Rycroft/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Rick Rycroft/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Orestes Georgiou Daniel
Опубликовано
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Левоцентристская Лейбористская партия премьер-министра Энтони Альбаниза одерживает убедительную победу, в то время как лидер оппозиции Питер Дюррон теряет свое место в парламенте.

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Лейбористская партия премьер-министра Австралии Энтони Албаниз одержала убедительную победу и была переизбрана на второй трехлетний срок подряд.

"Сегодня австралийский народ проголосовал за австралийские ценности. За справедливость, стремление и возможности для всех. За силу проявлять мужество в невзгодах и доброту к тем, кто в ней нуждается", - сказал Албаниз в своей победной речи в субботу.

Лейбористское правительство получает большинство в 150-местной Палате представителей.

Лидер оппозиции Питер Даттон, возглавляющий консервативную Либеральную партию и потерявший свое место в парламенте на субботних выборах, признал свое поражение. "Мы недостаточно хорошо провели эту кампанию, это очевидно сегодня, и я беру на себя всю ответственность за это", - сказал он.

Энтони Албаниз станет первым австралийским лидером, выигравшим вторые выборы подряд, со времен Джона Говарда в 2004 году.

До этого голосования лейбористы имели небольшое большинство в 78 мест в 151-местной Палате представителей, которая в следующем парламенте будет сокращена до 150 в результате перераспределения.

Потеря более двух мест, скорее всего, заставит лейбористов попытаться сформировать правительство меньшинства с неприсоединившимися законодателями.

Ключевые вопросы на выборах

Основными вопросами предвыборной кампании стали энергетическая политика и инфляция. Обе основные партии сходятся во мнении, что страна переживает кризис стоимости жизни.

Консервативная Либеральная партия обвинила в инфляции расточительность правительства и рост процентных ставок, пообещав ликвидировать более одной пятой рабочих мест в сфере государственного управления, чтобы сократить государственные расходы.

Это привело к тому, что Лейбористская партия окрестила лидера оппозиции "DOGE-y Dutton", ссылаясь на аналогичную позицию президента США Дональда Трампа и возглавляемого Илоном Маском Департамента эффективности правительства (DOGE).

Обе партии были согласны с тем, что страна должна достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, хотя Даттон выступал за то, чтобы полагаться на атомную энергию, а не на возобновляемые источники энергии, утверждая, что это приведет к снижению стоимости электроэнергии. В настоящее время в Австралии нет атомных электростанций.

Foodbank Australia, крупнейшая в стране благотворительная организация по оказанию продовольственной помощи, сообщила, что в прошлом году 3,4 миллиона семей в стране с населением 27 миллионов человек столкнулись с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Это означает, что австралийцы пропускают приемы пищи, едят меньше или беспокоятся о том, что продукты закончатся раньше, чем они смогут позволить себе сделать новые покупки.

Правительство Албаниза отмечает, что в течение первого срока его правления отношения с Китаем улучшились, и был устранен ряд торговых барьеров, которые обходились австралийским экспортерам примерно в 20 миллиардов австралийских долларов (11,37 миллиарда евро) в год.

Когда речь заходит о покупке жилья, обе кампании пообещали, что введут политику, которая поможет покупателям, впервые приобретающим жилье, выйти на рынок недвижимости, который многие уже давно обходят стороной из-за высоких цен.

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