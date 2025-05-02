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Дронами по свободе: судно "флотилии свободы" с гумгрузами в Газу подверглось ударам БПЛ

Море, фото для иллюстрации
Море, фото для иллюстрации Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Пропалестинские активисты обвиняют Мальту в том, что власти не оказали экстренную помощь при инциденте.

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Все, кто находился на борту флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа (Gaza Freedom Flotilla) "подтвердили свою безопасность", говорится в заявлении мальтийского правительства. По сообщениям активистов пропалестинских организаций, одно из судов флотилии подверглось минувшей ночью предположительно атаке беспилотников в международных водах у берегов Мальты.

"На борту судна находились 12 членов экипажа и четыре пассажира; о жертвах не сообщается", - говорится в заявлении. Также в нем отмечено, что на помощь судну под названием "Совесть" (Conscience) под флагом Палау был направлен находящийся поблизости буксир.

"Буксир прибыл на место и приступил к тушению пожара", - говорится в заявлении правительства. Это опровергает утверждение палестинских активистов о том, что Мальта не реагировала на сигнал бедствия в течение нескольких часов.

Кто нанес удар, не сообщается. Израильские власти не комментируют инцидент.

По сообщениям организаторов флотилии, эко-активистка Грета Тунберг и полковник армии США в отставке Мэри Энн Райт были в числе тех, кого планировали взять на борт на Мальте, но в момент пожара их на судне не было.

Туда же направлялись добровольцы из 21 страны, чтобы присоединиться к миссии, которая уже не первый раз ставит своей целью "прорыв израильской блокды сектора Газа". В 2010 году при проверке грузов судов одной из флотилии израильскими военными вспыхнули столкновения с использованием оружия, что привело к жертвам.

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