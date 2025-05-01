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Зеленский ввел санкции против своего бывшего советника Арестовича

Алексей Арестович
Алексей Арестович Авторское право Фото: facebook.com/alexey.arestovich
Авторское право Фото: facebook.com/alexey.arestovich
By Euronews
Опубликовано
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Президент Украины ввел санкции против ряда физических лиц, в том числе, бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича, лишив его госнаград и перекрыв доступ к его контенту в интернете

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 мая 2025 года о введении персональных санкций в отношении ряда публичных деятелей, среди которых, в частности, бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, политолог Константин Бондаренко, блогер Мирослав Олешко и другие.

Также под санкции попали российские пропагандисты Анастасия Кашеварова и Станислав Бернвальд.

Санкции против Арестовича

Перечень санкций, введенных в отношении Арестовича, выглядит следующим образом:

  1. лишение государственных наград Украины, других форм награждения;

  2. блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими;

  3. ограничение торговых операций (полное прекращение);

  4. ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

  5. предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

  6. приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

  7. запрет распространения медиа на территории Украины;

  8. прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

  9. запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

  10. запрет пользования радиочастотным спектром Украины;

  11. ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей (полное прекращение);

  12. запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому Закону;

  13. запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет);

  14. полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому Закону (полный запрет);

  15. запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;

  16. прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

  17. запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

  18. прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

  19. аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;

  20. запрет на приобретение в собственность земельных участков;

  21. другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершения сделок; ограничения провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на веб-страницах / в каналах www.youtube.com/@arestovych, t.me/O_Arestovich_official, facebook.com/alexey.arestovich, instagram.com/alexey.arestovich).

"Главный психотерапевт Украины"

После вторжения России в Украину Арестович фактически стал спикером украинских властей. Его видеоролики обрели широкую популярность, набирая сотни тысяч просмотров. В них эксперт рассказывал о ходе военных действий и подбадривал украинцев. За низкий убаюкивающий голос и оптимистичные высказывания его даже стали называть "главным психотерапевтом Украины". Но позднее информационная деятельность Арестовича вызывала всё больше нареканий, так как его оценки и прогнозы далеко не всегда совпадали с действительностью.

В январе 2023 года Арестович ушёл в отставку с поста советника Офиса президента, а через несколько месяцев заявил о своих президентских амбициях. Он, в частности, резко критиковал Зеленского и высказывался за прекращение войны путём предоставления России контроля над оккупированными территориями Украины.

Впоследствии, опасаясь преследования со стороны властей, Арестович покинул страну и сейчас живет за границей.

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