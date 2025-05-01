By Euronews

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 мая 2025 года о введении персональных санкций в отношении ряда публичных деятелей, среди которых, в частности, бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович, политолог Константин Бондаренко, блогер Мирослав Олешко и другие.

Также под санкции попали российские пропагандисты Анастасия Кашеварова и Станислав Бернвальд.

Санкции против Арестовича

Перечень санкций, введенных в отношении Арестовича, выглядит следующим образом:

лишение государственных наград Украины, других форм награждения; блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет распространения медиа на территории Украины; прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; запрет пользования радиочастотным спектром Украины; ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей (полное прекращение); запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно этому Закону; запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет); полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому Закону (полный запрет); запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; запрет на приобретение в собственность земельных участков; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершения сделок; ограничения провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на веб-страницах / в каналах www.youtube.com/@arestovych, t.me/O_Arestovich_official, facebook.com/alexey.arestovich, instagram.com/alexey.arestovich).

"Главный психотерапевт Украины"

После вторжения России в Украину Арестович фактически стал спикером украинских властей. Его видеоролики обрели широкую популярность, набирая сотни тысяч просмотров. В них эксперт рассказывал о ходе военных действий и подбадривал украинцев. За низкий убаюкивающий голос и оптимистичные высказывания его даже стали называть "главным психотерапевтом Украины". Но позднее информационная деятельность Арестовича вызывала всё больше нареканий, так как его оценки и прогнозы далеко не всегда совпадали с действительностью.

В январе 2023 года Арестович ушёл в отставку с поста советника Офиса президента, а через несколько месяцев заявил о своих президентских амбициях. Он, в частности, резко критиковал Зеленского и высказывался за прекращение войны путём предоставления России контроля над оккупированными территориями Украины.

Впоследствии, опасаясь преследования со стороны властей, Арестович покинул страну и сейчас живет за границей.