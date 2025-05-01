Ошибка Уолтца, добавившего журналиста в рабочий групповой чат, в котором обсуждались планы ударов США по хуситам, похоже, дорого ему обошлась. От такого советника по нацбезопасности Белый дом решил отказаться
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинул свой пост.
Президент США Дональд Трамп объявил, что назначает госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, а Уолтца - постоянным представителем США в ООН.
"Я рад сообщить, что выдвигаю Майка Уолтца на пост следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Майк Уолтц, будучи в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности, прилагал все усилия, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое и в своей новой роли.
Временно исполнять обязанности советника по национальной безопасности будет госсекретарь Марко Рубио, который продолжит свою активную руководящую работу в Государственном департаменте. Вместе мы продолжим неустанно бороться за то, чтобы Америка и весь мир снова стали безопасными. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!", - заявил Дональд Трамп.
Уолтц стал первым высокопоставленным членом администрации Трампа, отправленным в отставку. Вместе с Уолтцем уволен и его заместитель Алекс Вонг.
Решение по Уолтцу было принято в тот момент, когда президент США Дональд Трамп отмечает свои первые 100 дней пребывания на посту.
Уолтц попал под огонь критики, когда стало известно, что он создал групповой чат в приложении для обмена сообщениями Signal, в который случайно был добавлен главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. Там высокопоставленные американские чиновники делились планами о предстоящих военных ударах по целям хуситов в Йемене. Позже Голдберг опубликовал разгромную статью об этом провале.
Белый дом тогда попытался замять скандал, преуменьшив риски для безопасности и заявив, что в чате не было секретных материалов.