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Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца - американские СМИ

Бывший советник по национальной безопасности Майк Уолтц
Бывший советник по национальной безопасности Майк Уолтц Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Ошибка Уолтца, добавившего журналиста в рабочий групповой чат, в котором обсуждались планы ударов США по хуситам, похоже, дорого ему обошлась. От такого советника по нацбезопасности Белый дом решил отказаться

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Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинул свой пост.

Президент США Дональд Трамп объявил, что назначает госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, а Уолтца - постоянным представителем США в ООН.

"Я рад сообщить, что выдвигаю Майка Уолтца на пост следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Майк Уолтц, будучи в военной форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности, прилагал все усилия, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он будет делать то же самое и в своей новой роли.

Временно исполнять обязанности советника по национальной безопасности будет госсекретарь Марко Рубио, который продолжит свою активную руководящую работу в Государственном департаменте. Вместе мы продолжим неустанно бороться за то, чтобы Америка и весь мир снова стали безопасными. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!", - заявил Дональд Трамп.

Уолтц стал первым высокопоставленным членом администрации Трампа, отправленным в отставку. Вместе с Уолтцем уволен и его заместитель Алекс Вонг.

Решение по Уолтцу было принято в тот момент, когда президент США Дональд Трамп отмечает свои первые 100 дней пребывания на посту.

Уолтц попал под огонь критики, когда стало известно, что он создал групповой чат в приложении для обмена сообщениями Signal, в который случайно был добавлен главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. Там высокопоставленные американские чиновники делились планами о предстоящих военных ударах по целям хуситов в Йемене. Позже Голдберг опубликовал разгромную статью об этом провале.

Белый дом тогда попытался замять скандал, преуменьшив риски для безопасности и заявив, что в чате не было секретных материалов.

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