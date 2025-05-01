Переговоры в Риме по ядерной программе Ирана отложены "по причинам логистики"

By Euronews и AP

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Запланированные на эти выходные в Риме переговоры между Ираном и США по поводу стремительно развивающейся ядерной программы Тегерана были отложены, объявил Оман.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сделал соответствующее заявление на социальной платформе X.

"По логистическим причинам мы переносим встречу США и Ирана, запланированную на субботу 3 мая", - написал он. "Новые даты будут объявлены по взаимному согласию".

Аль-Бусаиди, который до сих пор выступал посредником на трех раундах переговоров, не стал уточнять подробности.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с заявлением, в котором говорится, что переговоры "отложены по просьбе министра иностранных дел Омана".

Он сказал, что Иран по-прежнему привержен достижению "справедливого и прочного соглашения".

Сотрудник иранской службы безопасности в защитной одежде проходит по территории завода по переработке урана недалеко от Исфахана, 30 марта 2005 г. Vahid Salemi/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Между тем по данным источников, близких к американским переговорщикам, Вашингтон "никогда не подтверждал свое участие" в четвертом раунде переговоров в Риме. Однако, по словам собеседника, США ожидают, что переговоры состоятся "в ближайшем будущем".

Два других раунда переговоров прошли в Маскате, столице Омана.

Цель переговоров - ограничить ядерную программу Ирана в обмен на отмену некоторых из сокрушительных экономических санкций, введенных США против этой страны.

Переговоры ведут министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Трамп угрожает воздушными ударами

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, если сделка не будет достигнута.

Иранские официальные лица предупреждают, что они могут создать ядерное оружие, имея запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному.

Знаковая ядерная сделка 2015 года, известная как Совместный всеобъемлющий план действий, ограничивала ядерную деятельность Тегерана. Но в 2018 году Трамп в одностороннем порядке вышел из него, положив начало многолетним нападкам и напряженности.

В четверг 1 мая Трамп заявил, что "все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены немедленно". Он предупредил, что "любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям. Им будет запрещено вести бизнес с США".

A Yemeni soldier inspects the damage reportedly caused by US air strikes in Sanaa, 27 April, 2025 AP Photo

США продолжают кампанию воздушных ударов, направленную против повстанческой группировки хуситов в Йемене, которую давно поддерживает Иран.

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Министр обороны США Пит Хегсет ранее в четверг выступил с предупреждением в адрес Ирана по поводу его поддержки боевой группировки.

"Послание Ирану: мы видим вашу постоянную поддержку хуситов. Мы точно знаем, что вы делаете", - заявил он.

"Вы прекрасно знаете, на что способны американские военные, и вас предупреждали. Вы понесете наказание в то время и в том месте, которые мы выберем".