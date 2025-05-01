Мир отмечает День труда

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День труда, признанный десятками стран по всему миру, за десятилетия стал неотъемлемой частью ежегодного календаря.

Известный также как Международный день трудящихся, День труда часто воспринимается как праздник с ярко выраженным европейским характером, однако он уходит своими корнями на два других континента.

21 апреля 1856 года каменщики Мельбурна (Австралия) выступили с протестом против тяжелых условий труда. В итоге рабочие одержали победу, достигнув соглашения с работодателями, которое привело к установлению восьмичасового рабочего дня.

Этот успех послужил толчком к дальнейшим действиям и мобилизации трудящихся, особенно в Соединенных Штатах.

Рабочий, связанный с Всеобщей федерацией непальских профсоюзов, держит головные повязки, чтобы раздать их участникам первомайского митинга в Катманду, 1 мая 2025 г. AP Photo

День труда также берет свое начало в Северной Америке. В мае 1886 года в результате жестокого разгона демонстрантов в Чикаго, известного как "дело Хеймаркета", после мирного митинга в поддержку рабочих, бастовавших за восьмичасовой рабочий день, погибло и было ранено множество людей.

Это привело к тому, что четыре года спустя Второй Интернационал в Париже призвал проводить демонстрации в память о нем.

К концу XIX века многие европейские страны подхватили этот призыв, и Первомай стал глобальным явлением.

В Европе первомайские мероприятия варьируются по масштабу и форме - от общенациональных торжеств до более мелких мероприятий.

Франция

Профсоюзы по всей стране призвали к протестам "против ультраправых, за мир, свободу и социальную справедливость". В прошлом году в стране на демонстрации вышли 121 000 человек и было задействовано 12 000 полицейских. В этом году вышли 250 тысяч, утверждают профсоюзы.

Полиция и власти назвали это 1 мая напряженным днем. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил в интервью телеканалу Europe 1, что власти "вмешаются при малейших признаках насилия".

Протестующие на первомайской демонстрации в Париже, 1 мая 2025 года AP Photo

Германия

День труда считается днем борьбы рабочего движения в Германии с 1890 года, когда рабочие объявили забастовку, требуя расширения политических прав и улучшения условий труда.

Профсоюзы и другие организации проводят митинги по всей стране. В демонстрации перед ратушей, одной из 36 запланированных в столице, приняли участие тысячи людей.

В городах страны также прошли демонстрации с требованием повышения зарплаты и улучшения социального обеспечения.

Участники митинга в честь Дня труда в Мюнхене, 1 мая 2025 года AP Photo

Италия

Марши также прошли в разных городах Италии, организованные тремя основными профсоюзами страны.

По случаю Дня труда премьер-министр Джорджа Мелони высоко оценила деятельность своего консервативного правительства по созданию рабочих мест и обеспечению прав трудящихся.

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"Работа - это один из столпов, на которых основывается деятельность этого правительства. За два с половиной года было создано более миллиона рабочих мест, а общее число занятых достигло исторического максимума: более 24,3 миллиона человек", - заявила она.

Однако перед митингом в Риме секретарь левоцентристской Демократической партии Элли Шлейн раскритиковала правительство.

"Нам нужен закон о минимальной заработной плате: большинство хотело его заблокировать. Мелони повернулась спиной к 3,5 миллионам работающих бедняков. Она продолжает врать о цифрах. Она говорит, что в Италии нет проблемы с зарплатой, а Istat подтверждает это: зарплата на 8% ниже, чем в 2021 году", - сказала она журналистам.

Протестующий из анархистской группы держит дымовую ракету во время первомайского митинга в Афинах, 1 мая 2025 года AP Photo

Испания

Рабочие Испании также вышли на улицы, требуя повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Профсоюзы провели митинги в более чем 50 городах.

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У профсоюзов два основных требования. Первое - сокращение рабочей недели с 40 часов до 37,5 без снижения зарплаты.

"Это будет последний Первомай, когда в нашей стране будет максимальная 40-часовая рабочая неделя. Поэтому обратного пути нет", - заявила министр труда Иоланда Диас.

Второе требование - реформа процесса увольнения. Профсоюзы утверждают, что работодатели прибегают к увольнению сотрудников, чтобы легче было справиться с проблемами, и призывают привести этот процесс в соответствие с Европейской социальной хартией.

Турция

В Турции Первомай послужил платформой не только для защиты трудовых прав, но и для более широких призывов к отстаиванию демократических ценностей: демонстранты планировали выразить протест против заключения в тюрьму оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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Его тюремное заключение в марте вызвало крупнейшие за более чем десятилетие протесты в стране, и государственный праздник в четверг сулил новые антиправительственные выступления.

Власти перекрыли доступ в центр Стамбула и закрыли транзитные линии.

Юридическая ассоциация сообщила, что до полудня на площади Таксим, символической точке митинга, давно закрытой для первомайских собраний, было арестовано более 200 протестующих, включая адвокатов, которые пытались следить за задержаниями.

Члены профсоюза маршируют во время празднования Дня труда в Стамбуле, 1 мая 2025 года AP Photo

Фокус на Трампе в Азии

От Токио до Тайбэя и Манилы, люди по всей Азии отметили День труда маршами и протестами, которые подчеркнули растущее беспокойство по поводу политики президента США Дональда Трампа и опасения по поводу глобальной экономической нестабильности.

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В Японии некоторые говорили, что политика Трампа нависла над этим днем как тень, а на одном из грузовиков во время марша в Токио была установлена кукла, похожая на Трампа. Требования участников варьировались от повышения заработной платы и гендерного равенства до здравоохранения, помощи при стихийных бедствиях, прекращения огня в Газе и прекращения вторжения России в Украину.

Активисты и рабочие бьют по фигуре президента США Дональда Трампа во время первомайского митинга в Маниле, 1 мая 2025 года AP Photo

"Чтобы наши дети могли жить с надеждой, права рабочих должны быть признаны", - сказала Дзюнко Курамочи, член группы матерей в Токио.

Под пасмурным небом в Тайбэе около 2500 членов тайваньских профсоюзов прошли маршем от офиса президента, представляя различные отрасли - от рыболовства до телекоммуникаций. Протестующие предупредили, что пошлины Трампа могут привести к потере рабочих мест.

"Поэтому мы надеемся, что правительство предложит планы по защите прав трудящихся", - сказал профсоюзный лидер Карлос Ванг. Профсоюз работников автопрома нес макет автомобиля с фотографией Трампа.

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Президент Лай Чинг-те сообщил в Facebook, что его правительство представило законопроект на 410 миллиардов новотайваньских долларов (11,3 миллиарда евро) для поддержки промышленности и стабилизации рынка труда.

В Маниле тысячи филиппинских рабочих провели марш у президентского дворца, где полиция перекрыла доступ к нему баррикадами. Протестующие требовали повышения заработной платы и усиления защиты местных рабочих мест и бизнеса.

Члены Корейской конфедерации профсоюзов собираются на первомайский митинг в Сеуле, 1 мая 2025 года. AP Photo

В Индонезии президент Прабово Субианто приветствовал тысячи рабочих, которые собрались в Национальном парке памятников в Джакарте.

"Правительство, которое я возглавляю, будет работать изо всех сил, чтобы искоренить бедность в Индонезии", - сказал Субианто собравшимся.

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По словам Саида Икбала, президента Конфедерации индонезийских профсоюзов, в первомайских шествиях по всей крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии приняли участие около 200 000 индонезийских рабочих.

По словам Икбала, они требуют отмены правил аутсорсинга, повышения заработной платы и защиты домашних работников и трудящихся-мигрантов за рубежом.