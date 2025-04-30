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Сотни солдат КНДР погибли в боях против Украины. Им обещают поставить памятник

FILE - Подбитый российский танк лежит на обочине дороги недалеко от города Суджа, Россия, Курская область, 16 августа 2024 г.
FILE - Подбитый российский танк лежит на обочине дороги недалеко от города Суджа, Россия, Курская область, 16 августа 2024 г. Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Kieran GuilbertAP
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В Пхеньяне и Москве подтвердили, что военные КНДР участвовали в боях на стороне России. Речь, судя по всему, идет о многотысячном контингенте.

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Около 600 военнослужащих из Северной Кореи погибли в боях против Украины, воюя на стороне России. Об этом сообщили в Сеуле с опорой на информацию национальной разведслужбы.

Агентство Reuters цитирует депутата Ли Сон Квона, который заявил, что с начала года в Северную Корею вернули около 2 тысяч военных, ранее отправленных в Россию. Общий размер контингента КНДР там южнокорейская разведка оценивает в 15 тысяч. Депутат уточнил, что властям известны случаи кремации погибших северокорейцев в Курской области.

Информация из Сеула поступила вскоре после того, как в Пхеньяне и Москве официально подтвердили участие солдат КНДР в боях за Курскую область. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Северную Корею за помощь. Его союзник Ким Чен Ын назвал "священной миссией" участие своих солдат в боях и пообещал установить им памятник. Сообщается, что официальный Пхеньян решил помочь России, так как между странами заключен договор о стратегическом партнёрстве с пунктом о взаимной военной помощи в случае агрессии.

Украина, разведки западных стран и Южной Кореи сообщали о переброске солдат КНДР в Россию и их участии в боях ещё осенью 2024 года.

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