Сотни солдат КНДР погибли в боях против Украины. Им обещают поставить памятник

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Около 600 военнослужащих из Северной Кореи погибли в боях против Украины, воюя на стороне России. Об этом сообщили в Сеуле с опорой на информацию национальной разведслужбы.

Агентство Reuters цитирует депутата Ли Сон Квона, который заявил, что с начала года в Северную Корею вернули около 2 тысяч военных, ранее отправленных в Россию. Общий размер контингента КНДР там южнокорейская разведка оценивает в 15 тысяч. Депутат уточнил, что властям известны случаи кремации погибших северокорейцев в Курской области.

Информация из Сеула поступила вскоре после того, как в Пхеньяне и Москве официально подтвердили участие солдат КНДР в боях за Курскую область. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Северную Корею за помощь. Его союзник Ким Чен Ын назвал "священной миссией" участие своих солдат в боях и пообещал установить им памятник. Сообщается, что официальный Пхеньян решил помочь России, так как между странами заключен договор о стратегическом партнёрстве с пунктом о взаимной военной помощи в случае агрессии.

Украина, разведки западных стран и Южной Кореи сообщали о переброске солдат КНДР в Россию и их участии в боях ещё осенью 2024 года.