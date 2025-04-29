Выборы в Канаде: либералы неожиданно удержали власть благодаря Трампу

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"Вы готовы строить сильную Канаду?" Либеральная партия премьер-министра Марка Карни победила на парламентских выборах в Канаде в понедельник.

По предварительным данным, либералы получают больше мест в парламенте, чем консерваторы. До абсолютного большинства в парламенте – не менее 172 мест – им не хватает всего несколько мандатов, поэтому для принятия законов либералам придётся опираться на одну из малых партий, и проблем с этим возникнуть не должно.

Согласно Radio Canada, вот как распределятся мандаты в Палате общин:

Либеральная партия: 168

Консервативная партия: 144

Квебекский блок (левый национализм): 23

Новая демократическая партия (левоцентристы): 7

"Зелёные": 1

Ещё несколько месяцев назад исход федеральных выборов в Канаде казался предрешенным. После более чем 9-летнего правления Джастина Трюдо либералы, казалось, шли к сокрушительному поражению: консерваторы Пьера Пуальевра опережали их более чем на 20 процентных пунктов.

Но всё изменилось, когда американский президент Дональд Трамп начал атаковать экономику Канады и угрожать её суверенитету, предлагая огромной стране стать 51-м штатом. Действия Трампа разозлили канадцев и вызвали всплеск национализма, что явно помешало планам Пуальевра, которого в прессе называли "северным Трампом", и помогло либералам переломить ход выборов и обеспечить себе четвертый срок подряд у власти.

Одна из наших обязанностей – готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Соединённым Штатам нужна наша земля, наши ресурсы, наша вода, наша страна. Этому не бывать! Марк Карни 24-й премьер-министр Канады

В своей победной речи перед сторонниками в Оттаве Карни подчеркнул важность единства Канады перед лицом угроз, исходящих из Вашингтона. Он также подтвердил убеждение, которое разделял во время предвыборной кампании: взаимовыгодная система, которую Канада и США разделяли со времен Второй мировой войны, закончилась.

"Мы преодолели потрясение, вызванное американским предательством, но мы никогда не должны забывать о его уроках", – отметил премьер.

Его соперник Пуальевр проиграл в своём округе, но заявил, что не собирается уходить из политику.

"Мы знаем, что перемены необходимы, но (...) это требует времени. Вот почему мы должны извлечь уроки из сегодняшнего вечера, чтобы в следующий раз, когда канадцы придут на избирательные участки, мы добились лучших результатов", – заявил он своим сторонникам.

Лидер консерваторов заявил, что готов работать с либералами и другими партиями над подготовкой предстоящих торговых переговоров с Дональдом Трампом.