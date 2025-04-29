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Афины: сообщение о бомбе в парламенте Греции оказалось ложным

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ПАПКИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ПАПКИ Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ioannis Giagkinis
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Звонок был сделан по номеру 112. Полиция перекрыла близлежащие улицы.

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Ложная тревога: сообщение о заложенной бомбе оказалось фейком. Полиция перекрыла главные улицы Василиси София и Амалиас в центре Афин после звонка неизвестного с угрозой.

Тревога была поднята вечером чуть позже 20.00 после предупреждения по телефону экстренных служб 112 о том, что в парламенте Греции заложена бомба.

На место происшествия выехали пожарная бригада, полиция и медики.

СМИ и ранее предполагали, что с вероятностью 99, 999% - это ложный звонок. В тьо же время силовики не могли его проигнорировать в силу особой значимости объекта. 

Ранее утром во вторник аналогичный звонок с предупреждением о бомбе в отделении банка на проспекте Ираклиу в районе Неа Иония оказался ложным. По данным полиции, в 10:40 неизвестный позвонил директору отделения и заявил, что заложена бомба, которая взорвется через час.

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