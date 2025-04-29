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Глава израильской разведки объявил об отставке после ссоры с Нетаньяху

ФАЙЛ: Ронен Бар, глава израильской службы внутренней безопасности "Шин Бет", на церемонии на военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме, 13 мая 2024 г.
ФАЙЛ: Ронен Бар, глава израильской службы внутренней безопасности "Шин Бет", на церемонии на военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме, 13 мая 2024 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kieran Guilbert & AP
Опубликовано
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На прошлой неделе Бар подал в Верховный суд документ, в котором обвинил Нетаньяху в попытке использовать власть Шин-Бет в политических и личных целях.

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Глава службы внутренней разведки Израиля объявил о своей отставке из-за того, что агентство не предупредило о смертоносной атаке группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Глава Шин-Бет Ронен Бар заявил, что уйдет в отставку 15 июня после разногласий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который пытался сместить его в прошлом месяце.

Бар заявил об этом в понедельник на мероприятии, посвященном памяти погибших солдат Шин-Бет.

"После многих лет, проведенных на многих фронтах, однажды ночью, на южном фронте, небо обрушилось", - сказал Бар, говоря о теракте, который унес жизни более 1200 человек на юге Израиля и спровоцировал войну Израиля с ХАМАС в секторе Газа. Все системы рухнули". Шин Бет также не смогла предупредить".

Все, кто не смог остановить атаку, должны склонить головы "в смирении перед убитыми, погибшими, ранеными, похищенными и их семьями и поступить соответствующим образом", - сказал он на мероприятии.

В прошлом месяце Нетаньяху попытался уволить Бара из-за кризиса доверия, который, по его словам, возник в связи с атакой ХАМАС.

Но этот шаг вызвал бурную реакцию внутри страны, поскольку Шин-Бет проверяет связи между офисом Нетаньяху и Катаром, посредником между ХАМАС и Израилем в войне в Газе.

Шин-Бет расследует обвинения в том, что близкие советники Нетаньяху выступали в качестве платных консультантов Катара, у которого нет полных дипломатических отношений с Израилем, и одновременно работали на премьер-министра. Нетаньяху не был напрямую замешан в расследовании.

Верховный суд Израиля заморозил увольнение Бара после многочисленных судебных исков против этого шага и призвал стороны прийти к компромиссу.

В своем выступлении в понедельник Бар заявил, что судебное разбирательство "касается не моего личного дела, а независимости следующих руководителей Шин-Бет".

Юридическая битва

На прошлой неделе Бар подал в Верховный суд документ, в котором обвинил Нетаньяху в попытке использовать власть Шин-Бет в политических и личных целях.

Нетаньяху неоднократно заявлял, что "глубинное государство", состоящее из государственных служащих и неизбираемых судей, стремится свергнуть его. Общественные организации говорят, что глава Шин-Бет должен быть независимой фигурой, и опасаются, что уход Бара откроет премьер-министру путь к назначению союзника на этот деликатный пост.

Шин-Бет отвечает за мониторинг палестинских вооруженных группировок, и Бар ранее признавал неудачи своего ведомства в предотвращении атаки ХАМАСа 7 октября.

Нетаньяху возложил вину за неудачи на армию и органы безопасности и неоднократно выступал против призывов к созданию официальной государственной комиссии по расследованию.

Бар - один из нескольких высокопоставленных представителей израильских служб безопасности, которые ушли в отставку или были уволены после атаки ХАМАС, включая бывшего министра обороны и начальника армии.

В этом месяце Нетаньяху назначил бывшего командующего военно-морскими силами новым главой Шин-Бет. Назначение было отменено менее чем через 24 часа после того, как стало известно, что кандидат участвовал в антиправительственных протестах.

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