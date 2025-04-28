Трамп: пусть Путин "перестанет стрелять"

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"Перестать стрелять, сесть и подписать соглашение" призвал Владимира Путина президент США Дональд Трамп. Общаясь с прессой в аэропорту Нью-Джерси, американский лидер заявил, что сможет определить, действительно ли Путин хочет мира, в ближайшие две недели и что у него есть, чем надавить на Москву в случае затягивания процесса.

Дональд Трамп на пресс-брифинге в Нью-Джерси. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Трамп позитивно оценил недавнюю встречу в Риме с президентом Украины Зеленским. Он сказал, что считает вероятным отказ Киева от претензий по возвращению Крыма, аннексированного Россией свыше 10 лет назад. Ранее Зеленский говорил обратное, уточняя, что отказ от территорий противоречит Конституции Украины.

Тем временем МИД России распространил сообщение о телефонном разговоре между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который состоялся вечером в воскресенье и был посвящен "тематике украинского кризиса". Одновременно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам. но ждет сигнала от Киева.