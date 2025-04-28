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Трамп: пусть Путин "перестанет стрелять"

Президент США Дональд Трамп показывает пальцем на Ньюарк, штат Нью-Джерси, после возвращения из поездки на похороны Папы Франциска в Ватикане, 27 апреля 2025 г.
Президент США Дональд Трамп показывает пальцем на Ньюарк, штат Нью-Джерси, после возвращения из поездки на похороны Папы Франциска в Ватикане, 27 апреля 2025 г. Авторское право AP Photo/Evan Vucci
Авторское право AP Photo/Evan Vucci
By Andrew Naughtie
Опубликовано
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Президент США заявил, что знает, чем надавить на Россию в случае затягивания мирной сделки. По его словам, Украина может отказаться от претензий на Крым.

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"Перестать стрелять, сесть и подписать соглашение" призвал Владимира Путина президент США Дональд Трамп. Общаясь с прессой в аэропорту Нью-Джерси, американский лидер заявил, что сможет определить, действительно ли Путин хочет мира, в ближайшие две недели и что у него есть, чем надавить на Москву в случае затягивания процесса.

Дональд Трамп на пресс-брифинге в Нью-Джерси.
Дональд Трамп на пресс-брифинге в Нью-Джерси.Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Трамп позитивно оценил недавнюю встречу в Риме с президентом Украины Зеленским. Он сказал, что считает вероятным отказ Киева от претензий по возвращению Крыма, аннексированного Россией свыше 10 лет назад. Ранее Зеленский говорил обратное, уточняя, что отказ от территорий противоречит Конституции Украины.

Тем временем МИД России распространил сообщение о телефонном разговоре между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который состоялся вечером в воскресенье и был посвящен "тематике украинского кризиса". Одновременно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам. но ждет сигнала от Киева.

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