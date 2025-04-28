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Смена вех: впервые за 35 лет Германия – лидер по объёму оборонных расходов в Западной Европе

Немецкие солдаты принимают участие в литовско-немецких дивизионных учениях "Великая квадрига 2024" на полигоне в Пабраде.
Немецкие солдаты принимают участие в литовско-немецких дивизионных учениях "Великая квадрига 2024" на полигоне в Пабраде. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Liv Stroud
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В целом в мире больше на ВПК тратят только США, Китай и Россия.

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Впервые с момента объединения в 1990 году Германия обогнала другие страны Западной Европы по расходам на оборону, согласно данным, опубликованным в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Немецкий военный бюджет вырос на 28% до 77,63 млрд евро (88,5 млрд долларов), став самым крупным в Центральной и Западной Европе и четвёртым по величине в мире.

"Последние политические решения, принятые в Германии и многих других европейских странах, свидетельствуют о том, что Европа вступила в период роста военных расходов, который, вероятно, продолжится в обозримом будущем", – отметил Лоренцо Скараццато, специалист SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

По объёму военного бюджета Германию опережают США, Китай и Россия, а сразу же за ФРГ в рейтинге расположилась Индия. В совокупности на эти пять стран приходится 60% мировых военных расходов.

По словам Скараццато, рост расходов на оборону в Германии во многом обусловлен специальным оборонным фондом в размере 100 миллиардов евро, о создании которого в 2022 году объявила светофорная коалиция.

В то время Бундестаг одобрил этот фонд, который, по его словам, был призван укрепить федеральные вооруженные силы за счет более быстрой закупки оборудования для бундесвера и создания проектов для федеральных вооруженных сил.

Война вызвала рекордный бум ВПК

Военные расходы в Европе, включая Россию, в 2024 году выросли на 17% до 693 миллиардов долларов, в основном из-за полномасштабного вторжения РФ В Украину, которое продолжается уже третий год. Эти расходы, которые за последнее десятилетие выросли на 83%, уже превысили показатели конца холодной войны.

Все европейские страны, кроме Мальты, увеличили свои военные расходы в 2024 году.

В 2024 году расходы на оборону в Европе выросли благодаря резкому притоку инвестиций в ВПК во Франции, Польше и Швеции.

Франция увеличила свой военный бюджет на 6,1% до 64,7 миллиарда долларов, что составляет 2,1% ВВП страны, в рамках амбициозного закона о военном планировании на 2024-30 годы, который направлен на модернизацию французских вооружённых сил и снижение зависимости от союзников, таких как США. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен довести долю военных расходов до 3%.

Польша стала одним из самых милитаризованных членов НАТО, увеличив военные расходы на 31%, до 38 миллиардов долларов в 2024 году. Это составило 4,2% ВВП, что является самым высоким показателем в Центральной и Западной Европе.

Швеция, вступившая в НАТО только в прошлом году, увеличила свои военные расходы на 34%, достигнув 12 миллиардов долларов и выполнив целевой показатель НАТО в 2%. За последнее десятилетие оборонный бюджет Швеции увеличился более чем в два раза. Как и Германия и Франция, Швеция также объявила о пакетах финансовой поддержки Украины.

Все члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году

Поскольку европейская оборона и безопасность становились всё более острыми темами для членов НАТО, а перспектива сокращения обязательств Америки перед альянсом при Дональде Трампе нависла над многими партнёрами США, они начали наращивать свои военные расходы.

В феврале 2024 года Трамп призвал президента России Владимира Путина "делать всё, что он захочет" со странами НАТО, которые не тратят на национальную оборону хотя бы 2% своего ВВП.

Согласно исследованию SIPRI, общие военные расходы стран-членов НАТО в 2024 году составили 1506 миллиардов долларов, или 55% от мировых военных расходов.

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Из 32 членов НАТО 18 тратили на свои вооружённые силы не менее 2% ВВП, по сравнению с 11 в 2023 году.

"Быстрый рост расходов среди европейских членов НАТО был вызван главным образом сохраняющейся российской угрозой и опасениями по поводу возможного разъединения США в рамках альянса", – говорит Джейд Гиберто Рикард, научный сотрудник Программы СИПРИ по военным расходам и производству вооружений.

"Стоит отметить, что само по себе увеличение расходов не обязательно приведёт к значительному росту военного потенциала или независимости от США. Это гораздо более сложные задачи", – поясняет эксперт.

В 2024 году военные расходы США выросли на 5,7% и достигли впечатляющей суммы в 997 миллиардов долларов – две трети всех расходов НАТО и более трети глобальных расходов на оборону.

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Значительная часть бюджета была направлена на модернизацию армии и обновление ядерного арсенала в рамках стратегии Вашингтона по сохранению превосходства над такими соперниками, как Россия и Китай.

Дополнительные источники • адаптация: Alexander Kazakevich

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