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В Ватикане определились с датой конклава

Хранитель апостольской святыни падре Бруно Сильвестрини закрывает двери Сикстинской капеллы в Ватикане в Риме, 28 июня 2021 года.
Хранитель апостольской святыни падре Бруно Сильвестрини закрывает двери Сикстинской капеллы в Ватикане в Риме, 28 июня 2021 года. Авторское право AP Photo/Andrew Harnik, Pool
Авторское право AP Photo/Andrew Harnik, Pool
By Euronews и AP
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Выборы нового папы начнутся 7 мая. Впервые в истории католической церкви европейские кардиналы-выборщики не будут составлять большинство на конклаве.

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Ватикан закрыл Сикстинскую капеллу в связи с началом подготовки к конклаву, который изберет следующего папу римского после смерти Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет. Начало конклава назначено но 7 мая.

Дата была определена в ходе закрытого заседания кардиналов, пояснили в Ватикане.

Франциск был похоронен в субботу в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Заупокойная месса на площади Святого Петр собрала мировых лидеров и сотни тысяч скорбящих. До официального начала конклава проходит девятидневный траур.

Внимание церкви уже обращено на подготовку Сикстинской капеллы к встрече кардиналов-выборщиков, которые соберутся в самом сердце Ватикана, чтобы выбрать нового лидера католической церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда последователей.

Среди основных задач – установка дымохода, через который традиционные дымовые сигналы – чёрные или белые – будут возвещать о результатах голосования.

Туристы, которым удалось увидеть Сикстинскую капеллу в воскресенье, считают, что им повезло, учитывая неопределённость в отношении того, как долго капелла будет оставаться закрытой для публики.

Согласно апостольской конституции, конклав может начаться только после окончания девятидневного траура (novemdiales).

Когда придет время, кардиналы, одетые в красные мантии, торжественно войдут в часовню и примут участие в тайном процессе, который, по преданию, направляется Святым Духом.

"Первое селфи-поколение кардиналов"

Впервые в истории Церкви европейские кардиналы-выборщики не будут составлять большинство на конклаве.

Из 135 кардиналов в возрасте до 80 лет, которые, согласно апостольской конституции, могут принимать участие в конклаве, 108 назначены Франциском. 

На долю Европы придётся 39,2% кардиналов-выборщиков по сравнению с 52% в 2013 году.

Их выбор покажет, продолжит ли церковь идти по пути реформ папы Франциска, уделяя особое внимание бедным, окружающей среде и социальной справедливости, или вернется к более доктринально-консервативному направлению, похожему на папство Бенедикта XVI.

Фоном для заседаний станет Сикстинская капелла, наполненная шедеврами Микеланджело и других художников эпохи Возрождения.

В начале конклава кардиналы произнесут Литанию святых – торжественное григорианское песнопение, призывающее к заступничеству святых, – и дадут клятву хранить тайну.

Затем двери часовни закроются, и мастер литургии провозгласит "extra omnes" (все на выход), что ознаменует начало голосования.

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Тайна конклава призвана оградить выборы от внешнего давления.

Черный дым, поднимающийся из трубы, будет свидетельствовать о безрезультатном голосовании, а белый дым и звон колоколов подтвердят избрание нового папы. Каждый день конклава может проходить по 4 тура голосования.

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