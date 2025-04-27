Трамп после встречи с Зеленским: Путин не готов заканчивать войну

By Euronews

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в субботу в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска.

Беседа стала первой встречей лидеров США и Украины лицом к лицу после перепалки в Овальном кабинете Белого дома в феврале.

Разговор в Ватикане продолжался около 15 минут и проходил за закрытыми дверями, но после него стороны сделали некоторые заявления.

Так Владимир Зеленский назвал встречу "символической" и подчеркнул, что она "имеет потенциал войти в историю, если будут достигнуты общие результаты".

В свою очередь Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что у него складывается впечатление, что президент России Владимир Путин не хочет заканчивать войну. "Не было никаких причин обсреливать ракетами районы с гражданским населением в последние несколько дней. Может, с ним нужно действовать по-другому — через "банковский сектор“ или "вторичные санкции"?" — написал президент США.

После встречи Зеленского и Трампа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий".

В Ватикане Владимир Зеленский также провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В последние дни российская армия увеличила атаки на Украину. Так в результате удара по Киеву на уходящей неделе погибли по меньшей мере 12 человек.