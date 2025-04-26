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Глава Генштаба ВС РФ отчитался об "освобождении Курской области", в Киеве его заявление опровергли

Российский солдат поднимает флаг на крыше дома в районе Курской области России после возвращения территории российскими войсками.
Российский солдат поднимает флаг на крыше дома в районе Курской области России после возвращения территории российскими войсками. Авторское право Alexander Kazakov/Sputnik
Авторское право Alexander Kazakov/Sputnik
By Euronews
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В субботу от ВСУ освобожден последний населенный пункт Курской области Горналь, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным. В Киеве это заявление назвали не соответствующим действительности и заявили, что операция ВСУ на территории РФ продолжается.

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Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Сегодня освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области село Горналь", — заявил Герасимов.

Как сообщил президент России Владимир Путин, полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важнейших участках фронта. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области. 

Киев опровергает

ВСУ продолжают операцию в Курской области, заявления Кремля не соответствуют действительности, ответили в украинском генштабе.

"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Участие солдат КНДР в операции

Также начальник Генштаба подтвердил участие северокорейских войск в операции в Курской области.

"Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", — заявил Герасимов.

"Российская сторона никогда не забудет друзей из КНДР", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщения об освобождении Курской области от ВСУ и роль северокорейских военных в этой операции.

Внезапное наступление ВСУ на приграничный с Украиной регион началось 6 августа 2024 года.

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