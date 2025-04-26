Глава Генштаба ВС РФ отчитался об "освобождении Курской области", в Киеве его заявление опровергли

В субботу от ВСУ освобожден последний населенный пункт Курской области Горналь, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным. В Киеве это заявление назвали не соответствующим действительности и заявили, что операция ВСУ на территории РФ продолжается.
Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Сегодня освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области село Горналь", — заявил Герасимов.
Как сообщил президент России Владимир Путин, полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важнейших участках фронта. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области.
Киев опровергает
ВСУ продолжают операцию в Курской области, заявления Кремля не соответствуют действительности, ответили в украинском генштабе.
"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению", - говорится в сообщении.
Участие солдат КНДР в операции
Также начальник Генштаба подтвердил участие северокорейских войск в операции в Курской области.
"Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм", — заявил Герасимов.
"Российская сторона никогда не забудет друзей из КНДР", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщения об освобождении Курской области от ВСУ и роль северокорейских военных в этой операции.
Внезапное наступление ВСУ на приграничный с Украиной регион началось 6 августа 2024 года.