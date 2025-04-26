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Тысячи верующих и мировых лидеров приняли участие в похоронах папы римского Франциска, который скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля в возрасте 88 лет.

По предварительным оценкам, в мероприятии приняли участие более 250 тысяч верующих, а на площади Святого Петра в Риме присутствовали 166 международных делегаций.

Вот отчет об этом дне в фотографиях.

Площадь Святого Петра в Риме. Церемония прощания с понтификом AP Photo

Гроб папы Франциска на площади Святого Петра AP Photo

Кардиналы на похоронам Франциска AP Photo

Верующие на площади Святого Петра во время похорон AP Photo

Кардинал Джованни Баттиста Ре на похоронах Франциска AP Photo

Одна из статуй архитектурного ансамбля на площади Святого Петра в Риме AP Photo

Евангелие, возложенное на гроб папы Франциска AP Photo

Машина с гробом папы Франциска проезжает мимо Колизея в Риме AP Photo

Гроб с телом папы Франциска прибывает в базилику Санта-Мария-Маджоре AP Photo

На похоронах присутствовали главы многих государств и правительств.

Мероприятие также стало местом дипломатических встреч. Дональд Трамп провел краткую беседу с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Затем президент США пообщался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В первом ряду на Сан-Пьетро - Эммануэль Макрон и Дональд Трамп AP Photo

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на похоронах папы римского AP Photo

Президент Италии Серджо Маттарелла на похоронах Франциска AP Photo

Дональд и Меланья Трамп на похоронах папы римского AP Photo

Владимир Зеленский на площади Святого Петра в Риме AP Photo

Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра AP/Ukrainian Presidential Press Office

Джо Байден с супругой на площади Святого Петра AP Photo

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен AP Photo