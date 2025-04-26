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Фоторепортаж с прощания с папой Франциском: от площади Святого Петра до базилики Санта-Мария-Маджоре

Площадь Святого Петра
Площадь Святого Петра Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Valerio DamianoFortunato Pinto
Опубликовано
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Папа римский Франциск похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Лучшие фотографии в подборке Euronews.

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Тысячи верующих и мировых лидеров приняли участие в похоронах папы римского Франциска, который скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля в возрасте 88 лет.

По предварительным оценкам, в мероприятии приняли участие более 250 тысяч верующих, а на площади Святого Петра в Риме присутствовали 166 международных делегаций.

Вот отчет об этом дне в фотографиях.

Площадь Святого Петра в Риме. Церемония прощания с понтификом
Площадь Святого Петра в Риме. Церемония прощания с понтификомAP Photo
Гроб папы Франциска на площади Святого Петра
Гроб папы Франциска на площади Святого ПетраAP Photo
Кардиналы на похоронам Франциска
Кардиналы на похоронам ФранцискаAP Photo
Верующие на площади Святого Петра во время похорон
Верующие на площади Святого Петра во время похоронAP Photo
Кардинал Джованни Баттиста Ре на похоронах Франциска
Кардинал Джованни Баттиста Ре на похоронах ФранцискаAP Photo
Одна из статуй архитектурного ансамбля на площади Святого Петра в Риме
Одна из статуй архитектурного ансамбля на площади Святого Петра в РимеAP Photo
Евангелие, возложенное на гроб папы Франциска
Евангелие, возложенное на гроб папы ФранцискаAP Photo
Машина с гробом папы Франциска проезжает мимо Колизея в Риме
Машина с гробом папы Франциска проезжает мимо Колизея в РимеAP Photo
Гроб с телом папы Франциска прибывает в базилику Санта-Мария-Маджоре
Гроб с телом папы Франциска прибывает в базилику Санта-Мария-МаджореAP Photo

На похоронах присутствовали главы многих государств и правительств.

Мероприятие также стало местом дипломатических встреч. Дональд Трамп провел краткую беседу с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Затем президент США пообщался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В первом ряду на Сан-Пьетро - Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
В первом ряду на Сан-Пьетро - Эммануэль Макрон и Дональд ТрампAP Photo
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на похоронах папы римского
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на похоронах папы римского AP Photo
Президент Италии Серджо Маттарелла на похоронах Франциска
Президент Италии Серджо Маттарелла на похоронах ФранцискаAP Photo
Дональд и Меланья Трамп на похоронах папы римского
Дональд и Меланья Трамп на похоронах папы римского AP Photo
Владимир Зеленский на площади Святого Петра в Риме
Владимир Зеленский на площади Святого Петра в РимеAP Photo
Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра
Встреча Трампа и Зеленского в соборе Святого ПетраAP/Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден с супругой на площади Святого Петра
Джо Байден с супругой на площади Святого ПетраAP Photo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен AP Photo
Хавьер Милей, президент Аргентины, родной страны Франциска
Хавьер Милей, президент Аргентины, родной страны ФранцискаAP Photo
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