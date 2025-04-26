Папа римский Франциск похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Лучшие фотографии в подборке Euronews.
Тысячи верующих и мировых лидеров приняли участие в похоронах папы римского Франциска, который скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля в возрасте 88 лет.
По предварительным оценкам, в мероприятии приняли участие более 250 тысяч верующих, а на площади Святого Петра в Риме присутствовали 166 международных делегаций.
Вот отчет об этом дне в фотографиях.
На похоронах присутствовали главы многих государств и правительств.
Мероприятие также стало местом дипломатических встреч. Дональд Трамп провел краткую беседу с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Затем президент США пообщался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.