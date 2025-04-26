Умерла Вирджиния Джуффре, обвинявшая принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии

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Вирджиния Джуффре скончалась в результате самоубийства на своей ферме в Западной Австралии в пятницу, подтвердил ее публицист.

"Глубоко любящая, мудрая и веселая, она была маяком для других жертв и пострадавших", - говорится в заявлении публициста Дини фон Мюффлинг.

"Она обожала своих детей и многих животных. Она всегда заботилась обо мне больше, чем о себе. Я буду невероятно скучать по ней. Представлять ее интересы было привилегией всей моей жизни".

Уроженка США Джуффре, которая долгие годы жила в Австралии, стала защитницей интересов жертв секс-торговли после того, как стала центральной фигурой в затянувшемся деле Эпштейна.

Богатый и обладающий большими связями нью-йоркский фондовый менеджер покончил с собой в августе 2019 года, ожидая суда по федеральным обвинениям в секс-торговле в США, в которую были вовлечены десятки девочек-подростков и молодых девушек, некоторым из которых было всего 14 лет.

Обвинения были выдвинуты спустя 14 лет после того, как полиция Палм-Бич, штат Флорида, впервые начала расследовать заявления о том, что он подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девочек, которые нанимались к нему на массаж.

Джуффре выступила с публичными заявлениями после того, как первоначальное расследование закончилось 18-месячным тюремным сроком для Эпштейна, который заключил тайную сделку, чтобы избежать федерального преследования, признав себя виновным в относительно незначительных обвинениях в привлечении к проституции на уровне штата. Он был освобожден в 2009 году.

В последующих исках Джуффре заявила, что была подростком, обслуживающим спа-салон в Мар-а-Лаго - клубе президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, - когда в 2000 году к ней обратилась подруга Эпштейна, а затем и его сотрудница, Гислен Максвелл.

Вирджиния Джуффре выступает на пресс-конференции возле здания суда на Манхэттене в Нью-Йорке, 27 августа 2019 г. Bebeto Matthews/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

По словам Джуффре, Максвелл наняла ее в качестве массажистки для Эпштейна, но пара фактически превратила ее в сексуальную служанку, оказывая давление, чтобы она удовлетворяла не только Эпштейна, но и его друзей и соратников.

В возрасте 17 и 18 лет Джуффре летала по всему миру на свидания с мужчинами, включая принца Эндрю.

Мужчины отрицали это и ставили под сомнение достоверность показаний Джуффре. Она признала, что изменила некоторые ключевые детали своего рассказа, в том числе возраст, в котором она впервые встретилась с Эпштейном.

Но многие части ее рассказа были подкреплены документами, показаниями свидетелей и фотографиями - в том числе одной, на которой она запечатлена с Эндрю, обнимающим ее за обнаженное декольте, в лондонском таунхаусе Максвелл.

В одном из своих исков Джуффре заявила, что занималась сексом с принцем три раза: в Лондоне во время поездки в 2001 году, в нью-йоркском особняке Эпштейна, когда ей было 17 лет, и на Виргинских островах, когда ей было 18.

Самоубийство Эпштейна в 2019 году положило конец ее надеждам на привлечение его к уголовной ответственности. В 2015 году она основала благотворительную организацию SOAR.

Сигрид Макколи, адвокат Джуффре, сказала в пятницу: "Ее мужество подтолкнуло меня к еще большей борьбе, а ее сила вызывала восхищение. Сегодня мир потерял удивительного человека. Покойся с миром, мой милый ангел".