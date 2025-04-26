Пять исторических моментов с похорон папы Франциска

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Мессу по покойному лидеру Католической церкви, проходившую под открытым небом на площади Святого Петра, посетили десятки тысяч человек и более 100 официальных делегаций, включая глав государств, таких как президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

Среди присутствующих были и ведущие европейские лидеры, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

С таким количеством мировых лидеров похороны папы Франциска стали одним из самых значимых международных собраний года.

Вот пять самых ярких моментов этого дня:

1. Импровизированный мини-саммит Трампа и Зеленского

Один из самых ярких кадров был сделан во время импровизированной встречи в Ватикане.

На фотографиях, опубликованных киевским президентом, Зеленский, Трамп, Макрон и Стармер собрались в мраморном зале перед похоронами.

В Ватикане прошла короткая встреча Трампа, Зеленского, Макрона и Стармера Офис украинского президента

Трамп и Зеленский также провели 15-минутную беседу с глазу на глаз в соборе Святого Петра. Оба сидели друг напротив друга в центре мраморного зала, рядом не было ни помощников, ни советников, что говорит о том, что разговор между ними был частным и прямым.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг охарактеризовал встречу как "очень продуктивную" и запланировал дальнейшие обсуждения позже в течение дня.

Это прямое и, казалось бы, сердечное общение резко контрастировало с недавней публичной напряженностью между двумя лидерами.

В своем посте в сети X Зеленский сказал, что встреча была хорошей и может стать исторической.

2. Неожиданный "знак мира" Трампа и Макрона

Трамп и Макрон обмениваются "знаком мира» AP Photo

В другой примечательный момент во время заупокойной мессы Трамп принял участие в католическом ритуале, известном как "знак мира".

Он обменялся рукопожатиями со своими ближайшими соседями: президентом Финляндии Александром Стуббом, с которым он недавно играл в гольф во Флориде, и президентом Эстонии Аларом Карисом.

Но он также протянул руку и президенту Франции Эммануэлю Макрону, сидящему на небольшом расстоянии от него.

В католической литургии "знак мира" совершается после молитвы "Отче наш" и перед причастием, когда прихожанам предлагается оказать друг другу жест мира, обычно это рукопожатие, поклон или объятие, в зависимости от традиции.

Рукопожатие с Макроном стало возможным благодаря изменениям в рассадке в первом ряду в последнюю минуту, поскольку ватиканский протокол был отложен в сторону для этого беспрецедентного события.

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Трамп и первая леди Мелания, а также Зеленский получили места в первом ряду вместе с другими ключевыми лидерами, что подчеркивает международное значение похорон.

3. Вторая встреча Трампа с Урсулой фон дер Ляйен

Вторая встреча Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Von der Leyen X

На ступенях площади Святого Петра президент Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обменялись рукопожатием.

Это была их первый очный контакт с 21 января 2020 года, когда они встретились на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несмотря на краткость и ограничение формальными любезностями, взаимодействие выглядело теплым, несмотря на недавнюю трансатлантическую напряженность в связи с торговыми тарифами.

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Фон дер Ляйен сообщила в сети X, что у нее "состоялся хороший обмен мнениями" с несколькими лидерами, собравшимися отдать последнюю дань уважения папе.

Пока неясно, со сколькими еще лидерами встретился Трамп во время своего короткого пребывания в Риме. Сообщается, что он также коротко пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с Уильямом, принцем Уэльским.

4. Символическая смена гардероба Зеленского

Зеленский на похоронах папы римского AP Photo

Зеленский заметно изменил свой типичный военный наряд для похорон, предпочтя темную одежду.

Сохраняя военный стиль, Зеленский выбрал элегантный черный пиджак с передними карманами и более неформальным кроем, в паре с темной рубашкой вместо обычной футболки и темными ботинками.

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Зеленский постоянно носит неформальную военную одежду как символ солидарности с солдатами на передовой.

Однако ранее выбор Зеленского вызвал споры во время его последнего визита в Вашингтон, когда вопрос репортера о его неформальной одежде ненадолго изменил тон мероприятия.

Его выбор более формальной одежды для похорон ознаменовал значительное, хотя и едва заметное изменение торжественного события.

5. Антитрамповские настроения в проповеди

91-летний кардинал Ре читает проповедь на заупокойной мессе папы Франциска AP Photo

Во время своей проповеди кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов, отметил, что папа Франциск неизменно выступал в защиту мигрантов и маргиналов, что некоторые расценили как упрек в адрес президента Трампа, присутствовавшего на церемонии.

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Ре упомянул о визитах папы Франциска на Лесбос и Лампедузу, два острова, символизирующих "трагедию миграции, когда тысячи людей тонут в море", а также о мессе, которую папа Франциск отслужил на границе Мексики и США.

Кардинал Ре также повторил постоянное увещевание папы: "Стройте мосты, а не стены" - фраза, которую давно интерпретируют как прямую критику политики Трампа.

Толпа ответила спонтанными аплодисментами, особенно во время призывов Ре к миру и диалогу перед лицом войны и разрушений - эмоциональной кульминации церемонии.

"Перед лицом бушующих войн последних лет, их бесчеловечных ужасов, бесчисленных смертей и разрушений, папа Франциск постоянно возвышал свой голос, призывая к миру, разуму и честным переговорам для поиска возможных решений, - продолжил Ре.