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Более 1800 мигрантов выдворены из Алжира в Нигер, утверждает правозащитная группа

Нигерийцы и мигранты из третьих стран направляются в Ливию из Агадеза, 14 июня 2018 года
Нигерийцы и мигранты из третьих стран направляются в Ливию из Агадеза, 14 июня 2018 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
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Массовые депортации происходят на фоне растущей напряженности в отношениях между Алжиром и его южными соседями, во главе которых сейчас стоят военные хунты, свергнувшие избранные правительства, ранее поддерживавшие Алжир.

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Власти Алжира собрали более 1800 мигрантов и оставили их на границе с Нигером в результате рекордной высылки, произошедшей в начале этого месяца, сообщила группа по защите прав мигрантов.

Организация Alarmphone Sahara, занимающаяся мониторингом миграции в регионе, заявила, что мигранты были отправлены на автобусах в отдаленный пустынный район, известный как "Точка ноль", после того как их задержали в алжирских городах.

Абду Азиз Чеху, национальный координатор группы, сообщил, что было подсчитано 1 845 мигрантов без легального статуса в Алжире, прибывших в пограничный город Ассамака в Нигере после массовой высылки 19 апреля.

По его словам, таким образом, общее число высланных мигрантов, прибывших в Ассамаку в этом месяце, превысило 4 000 человек.

Эта цифра не включает тех, кто может попытаться вернуться на север, в Алжир, добавил Чеху.

Трое мужчин направляются на север в сторону Алжира после пересечения пограничного пункта Ассамака на севере Нигера, 3 июня 2018 года
Трое мужчин направляются на север в сторону Алжира после пересечения пограничного пункта Ассамака на севере Нигера, 3 июня 2018 годаAP Photo

Массовые депортации происходят на фоне растущей напряженности в отношениях между Алжиром и его южными соседями, во главе которых сейчас стоят военные хунты, свергнувшие избранные правительства, ранее поддерживавшие Алжир.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер отозвали своих послов из Алжира ранее в этом месяце из-за споров о безопасности границ.

Для мигрантов, спасающихся от нищеты, конфликтов или изменения климата, Алжир служит транзитным пунктом на пути в Европу.

Многие пересекают огромные пространства Сахары, прежде чем отправиться в опасное путешествие по Средиземному морю.

Но из-за усиленного морского патрулирования все большее число мигрантов оказываются в транзитных странах с сомнительной репутацией в области прав человека и ограниченной гуманитарной помощью.

В 2024 году журнал Alarmphone Sahara зарегистрировал более 30 000 мигрантов, высланных из Алжира.

Подобные случаи были зафиксированы также в соседних Марокко, Тунисе и Ливии.

Ни алжирские, ни нигерийские официальные лица не комментируют последние высылки, о которых редко пишут в алжирской прессе.

В прошлом нигерийские власти заявляли, что подобные действия являются нарушением соглашения 2014 года, которое позволяет депортировать через границу только граждан Нигерии.

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