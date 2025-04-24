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Верующие отдают дань уважения папе Франциску

Очередь к собору Святого Петра
Очередь к собору Святого Петра Авторское право Очередь к собору Святого Петра
Авторское право Очередь к собору Святого Петра
By Euronews
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К собору Святого Петра, где находится гроб с телом понтифика, выстраиваются километровые очереди. Люди ждут часами, чтобы проститься с папой Франциском.

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В Ватикане к собору Святого Петра, где находится гроб с телом папы Франциска, выстроилась двухкилометровая очередь. Верующие ждут часами, чтобы поклониться понтифику.

Публичное прощание началось накануне и завершится в пятницу. Из-за большого числа паломников двери собора были открыты до половины шестого утра четверга. Затем после небольшого перерыва они открылись снова. За последние 24 часа собор Святого Петра посетили более 50 тысяч человек.

Кэтрин Плазек, паломница из США, живущая в Риме: "Да, вставать приходится довольно рано. Я поднялась в 4:30, чтобы быть здесь в 5 утра, как и все остальные в этой очереди, чтобы отдать дань уважения папе Франциску".

Алекс Мугалааси, священник из Уганды: "Мы пришли, чтобы увидеть его и отдать ему последние почести, увидеть его тело, помолиться за него, и быть в единении со Вселенской Церковью".

Похороны Франциска пройдут 26 апреля. Отпевание состоится в соборе Святого Петра, а погребение в церкви Санта-Мария-Маджоре в присутствии глав государств и правительств, коронованных особ и представителей разных церквей. 

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