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Трамп отреагировал на удар РФ по Киеву: "Владимир, остановись!"

Спасатели несут тело жертвы, найденное под завалами после российского удара в жилом квартале в Киеве, 4 апреля 2025 года.
Спасатели несут тело жертвы, найденное под завалами после российского удара в жилом квартале в Киеве, 4 апреля 2025 года. Авторское право AP Photo/Alex Babenko
Авторское право AP Photo/Alex Babenko
By Euronews
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Зеленский заявил, что безусловное и полное прекращение огня должны быть первым условием для переговоров "с террористами".

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный российский удар по Украине словами "Владимир, ОСТАНОВИСЬ!"

"Я недоволен российскими ударами по КИЕВУ. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, ОСТАНОВИСЬ! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте ЗАКЛЮЧИМ мирный договор!", - говорится в заявлении главы Белого дома с соцсети Thruth".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прервал свой визит в Южную Африку из-за смертоносного ночного нападения России на Киев.

Зеленский, который прилетел в страну только в среду вечером, заявил, что покинет ее после встречи со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой в Претории в четверг утром.

На пресс-конференции Зеленский заявил, что безусловное и полное прекращение огня должны быть первым условием для переговоров: "Это шаг номер один. И когда мы говорим о компромиссах... относительно которых вы задаете вопросы. Я считаю, что на нас напали, оккупировали территорию, убили десятки тысяч людей, заживо похоронены многие дети и взрослые. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня – с террористами, которые все это устроили на нашей земле – это большой компромисс". Вторым важным шагом Зеленские назвал возвращение в Украину всех похищенных детей.

Украинский лидер прибыл в Южную Африку, которая в настоящее время председательствует в G20, в попытке "приблизить справедливый мир".

Рамафоса назвал себя возможным посредником в переговорах о прекращении тотальной войны России в Украине.

Президент ЮАР заявил, что он - один из единственных мировых лидеров, способных говорить с обеими сторонами, поскольку его страна поддерживает связи с Москвой через блок развивающихся стран БРИКС.

В рамках своих усилий президент ЮАР в понедельник поговорил с российским президентом Владимиром Путиным, и оба лидера заявили, что "привержены совместной работе по мирному урегулированию российско-украинского конфликта".

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