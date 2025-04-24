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Режиссер фильма о Геббельсе: "Ненависть распространяется и сегодня из-за фейковых новостей"

Постер к фильму
Постер к фильму Авторское право ADS Service Kft.
Авторское право ADS Service Kft.
By Zoltan Siposhegyi
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"Пресса - это большой рояль, на котором может играть правительство", - цитата нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса.

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На фоне событий в мире немецкий режиссер Йоахим Ланг не случайно решил снять фильм о главном идеологе Гитлера.

На этой неделе фильм "Фабрика лжи" ("Führer und Verführer", SWR) был показан в Будапеште, а после показов режиссеру можно было задать вопросы. Он согласился поговорить с венгерской редакцией Euronews.

"На протяжении 10 лет меня волновало то, как Гитлеру и Геббельсу удалось впихнуть Холокост и Вторую мировую войну в глотки немцев. Этот фильм о прошлом, который показывает самую большую ложь в истории человечества и силу пропаганды. Но и сегодня фальшивые новости и пропагандисты находятся на подъеме, поэтому фильм, к сожалению, очень актуален", - предупреждает режиссер.

Фильм рассказывает о семи годах сотрудничества Геббельса с Гитлером, начиная с его самого влиятельного антисемитского фильма Jud Süß и заканчивая их совместным самоубийством. Фильм Йоахима Ланга адресован прежде всего современным молодым немцам, чтобы они поняли, что, каким бы привлекательным ни казалось обращение к крайностям, это никогда не выход.

"В Германии ультраправые и антисемитизм становятся все более популярными. Они преуменьшают преступления Третьего рейха. Важно помнить об этих событиях, чтобы история не повторилась", - добавил Ланг.

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