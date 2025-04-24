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День катастрофы: Израиль скорбит о 6 миллионах погибших

Нетаньяху в мемориале жертв Холокоста в Иерусалиме.
Нетаньяху в мемориале жертв Холокоста в Иерусалиме. Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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В Израиле вспоминают 6 миллионов убитых во время нацистского Холокоста.

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Израиль склонил голову в память о миллионах жертв холокоста. В День катастрофы жизнь в стране полностью замерла на две минуты: под звуки сирены останавливались прохожие, машины, замирали фабрики и школы.

Поминальные церемонии прошли в школах, на военных базах, в СМИ и в других местах. А на площади Дизенгоф в Тель-Авиве родственники удерживаемых хамасовцами заложников стояли с фотографиями близких в руках.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие высокопоставленные чиновники возложили венки в Яд Вашем, национальном мемориале Холокоста в Иерусалиме. После теракта 7 октября 2023 года Нетаньяху не раз критиковал Европу и США за рост антисемитизма.

Жертвами Холокоста – нацистского геноцида еврейского народа – стали около 6 миллионов евреев, главным образом жители Польши и бывшего Советского Союза.

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